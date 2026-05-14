Takeda prévoit de supprimer environ 4 500 emplois au cours de l'exercice 2026 dans le cadre de l'accélération de sa restructuration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la réponse de Takeda aux paragraphes 3 et 4, des précisions au paragraphe 6 et le commentaire d'un analyste au paragraphe 8) par Sahil Pandey et Siddhi Mahatole

La société japonaise Takeda Pharmaceutical

4502.T TAK.N prévoit de supprimer environ 4 500 emplois au cours de l'exercice 2026, dans le cadre d'une restructuration visant à centraliser les fonctions corporate et à réduire les coûts.

La société prévoit des économies annuelles de plus de 200 milliards de yens (1,27 milliard de dollars) d'ici l'exercice 2028, dont environ 100 milliards de yens pour l'exercice 2026, a-t-elle indiqué mercredi lors de la présentation de ses résultats du quatrième trimestre.

Un porte-parole de Takeda a déclaré à Reuters que ce chiffre représentait moins de 10 % de ses effectifs mondiaux et n'incluait pas les projets de recrutement.

La société compte actuellement environ 2 200 postes vacants et prévoit de créer de nouveaux emplois au cours de l'année, qu'elle s'efforcera en priorité de pourvoir avec des candidats internes, a déclaré le porte-parole.

Takeda est en pleine restructuration depuis plusieurs années, suite à son acquisition de Shire pour 62 milliards de dollars en 2019, qui a élargi sa présence mondiale mais alourdi sa dette et accru sa complexité.

La société s'attend à une hausse des frais de vente, généraux et administratifs, ainsi que des dépenses de R&D liés aux lancements de produits à venir, notamment le traitement contre la narcolepsie oveporexton, le médicament contre les troubles sanguins rusfertide et le comprimé contre le psoriasis zasocitinib , mais a indiqué qu'une grande partie de cette augmentation serait compensée par le programme de restructuration.

Elle prévoit des coûts de restructuration d'environ 170 milliards de yens pour l'exercice 2026, avec un montant inférieur attendu au cours des deux prochaines années, selon la présentation.

Stephen Barker, analyste chez Jefferies, a déclaré que l'attention des investisseurs devrait se porter sur le lancement de trois produits en phase avancée prévu au cours des 12 à 18 prochains mois.

L'annonce de Takeda intervient après que le laboratoire danois Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré en septembre qu'il allait supprimer 9 000 emplois afin de faire face à la concurrence intense de son concurrent américain Eli Lilly

LLY.N .

Au début du mois, le médicament de Takeda contre les maladies immunitaires a atteint son objectif principal lors d'une étude de phase intermédiaire à avancée, et la société prévoit de demander son autorisation aux États-Unis cette année.

(1 $ = 157,8300 yens)