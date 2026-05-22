Take-Two tire son épingle du jeu grâce à l'optimisme autour de GTA VI et ne se laisse pas décourager par des résultats inférieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 mai - ** Les actions de l'éditeur de jeux vidéo Take-Two Interactive

TTWO.O ont progressé de 7 % vendredi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse

** La société a confirmé jeudi la date de lancement du très attendu Grand Theft Auto VI, fixée au 19 novembre, mais a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires annuel inférieures aux attentes de Wall Street

** J.P. Morgan maintient une position “surpondérée” et déclare: “Nous sommes quelque peu surpris par cette réaction positive, mais selon nous, elle reflète l'idée que les perspectives initiales pour l'exercice 2027 constituaient un événement de clarification avant le lancement très attendu de GTA VI en novembre”

** La société de courtage ajoute que la combinaison du démarrage du cycle marketing cet été et de la possibilité désormais d'une révision à la hausse significative des estimations tout au long de l'année crée un contexte favorable pour l'action TTWO à l'approche du lancement de GTA VI

** La société prévoit un chiffre d'affaires au premier trimestre compris entre 1,32 et 1,37 milliard de dollars, en deçà des estimations IBES de 1,51 milliard de dollars

** La note moyenne de trente et un analystes est “acheter”, avec un objectif de cours médian de 280 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture de la veille, l'action avait reculé de 7 % depuis le début de l'année