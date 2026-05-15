Take Five : Une situation pleine d'incertitudes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La guerre en Iran s'apprête à entrer dans sa douzième semaine et, comme aucune issue ne se profile à l'horizon, les inquiétudes grandissent quant à son impact sur l'économie réelle.

Cette inquiétude ne transparaît toutefois pas sur les marchés boursiers en plein essor, où tout ce qui touche à l'IA règne en maître en ce moment.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la semaine à venir sur les marchés financiers, par Samuel Indyk, Lucy Raitano et Amanda Cooper à Londres, Rae Wee à Singapour et Lewis Krauskopf à New York.

1/ TOUT EST SUR LA TABLE Le président américain Donald Trump vient de conclure un sommet à Pékin avec son homologue chinois Xi Jinping, que, selon un analyste, les marchés considéreraient comme « stratégiquement rassurant, mais décevant sur le fond ». En début de semaine prochaine, les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G7 se réuniront à Paris. Tous les sujets seront abordés, de l'impasse en Iran à la sécurisation des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques, en passant par le choc des prix du pétrole et la récente volatilité du marché obligataire mondial .

En l'absence de tout signe de résolution du conflit iranien, le prix du pétrole se maintient largement au-dessus de 100 dollars le baril LCOc1 . Même si les traders et les investisseurs partent du principe qu’un accord de paix finira par voir le jour, le risque de dommages pour l’économie augmente de jour en jour. Les marchés obligataires, du Royaume-Uni au Japon en passant par les États-Unis, ont été secoués par divers facteurs, notamment la hausse des indicateurs d’inflation, les troubles politiques et surtout un changement radical dans les anticipations des investisseurs quant à l’évolution des taux d’intérêt.

2/ CHIPS AHOY

La solide saison des résultats du premier trimestre pour les entreprises américaines s'achève en beauté, avec la publication prévue la semaine prochaine des résultats du géant des semi-conducteurs Nvidia NVDA.O et d'une multitude de détaillants, notamment Walmart WMT.O . Avec ses puces utilisées pour des applications d'intelligence artificielle, Nvidia, la plus grande entreprise au monde en termes de capitalisation boursière , est un indicateur clé du thème qui a alimenté le marché haussier. Ses résultats, attendus mercredi, interviennent alors que l'engouement pour l'IA a propulsé un large éventail d'actions du secteur des semi-conducteurs . Les investisseurs se tourneront vers Walmart et d'autres détaillants publiant leurs résultats, notamment Home Depot

HD.N , Target TGT.N et TJX Cos TJX.N , à la recherche d'indices laissant penser que l'inflation liée à la guerre pourrait peser sur les dépenses de consommation.

Selon LSEG IBES, les bénéfices du S&P 500 devraient avoir progressé de plus de 28 % au premier trimestre par rapport à la même période de l'année précédente.

3/ DISSIDENCE À DOWNING STREET Les données sur le marché du travail britannique et l'inflation pourraient être mal accueillies par les responsables politiques et les décideurs, mais ce qui se passe à Downing Street sera également suivi de près par le marché obligataire . Les marchés s’inquiètent de plus en plus d’une contestation du leadership du Premier ministre Keir Starmer à la suite des élections locales désastreuses de ce mois-ci. L’impact énergétique de la guerre en Iran a fait des ravages sur les obligations mondiales et l’incertitude politique nationale n’arrange pas les choses. Le ministre de la Santé Wes Streeting a démissionné jeudi, une décision qui pourrait déclencher une course à la direction du parti.

La crainte d'un Premier ministre plus à gauche a attisé les inquiétudes concernant la fragilité des finances britanniques et fait grimper les rendements des gilts. Les rendements des obligations d'État britanniques à 10 ans GB10YT=RR sont proches de leurs plus hauts niveaux depuis 18 ans.

Si les chiffres de l'inflation publiés mercredi affichent une nouvelle hausse et que les marchés anticipent un resserrement encore plus marqué de la politique monétaire de la BoE cette année, la vague de ventes de gilts pourrait s'amplifier.

4/ JUSQU'OÙ L'ÉCART PEUT-IL S'ÉLARGIR?

Nvidia sera au centre de l'attention la semaine prochaine en matière de résultats, mais quels que soient ceux-ci, les investisseurs observeront si la réaction creuse ou contribue à réduire l'écart de performance croissant entre les actions américaines et européennes.

La perturbation de l'approvisionnement énergétique mondial a frappé l'Europe plus durement, compte tenu de la dépendance accrue de la région vis-à-vis des importations par rapport aux États-Unis. De plus, une série de résultats solides des grandes entreprises technologiques et un consommateur européen de plus en plus affaibli accentuent la divergence de performance.

L'indice S&P 500 .SPX a progressé de 8,8 % cette année, contre 3,3 % pour l'indice STOXX 600 .STOXX . La comparaison est encore plus frappante depuis le début de la guerre en Iran fin février: le S&P 500 a gagné 8,3 % en mars et avril, tandis que le STOXX a perdu 3 %.

5/ LE COÛT DU PÉTROLE Les données sur la croissance du Japon au premier trimestre , attendues mardi, pourraient donner une première indication de la manière dont la flambée des prix de l'énergie a pesé sur une économie fortement dépendante des importations de pétrole. Les autorités de la région suivront cela de près alors qu'elles tentent de trouver un équilibre entre les pressions inflationnistes croissantes et les risques de ralentissement de la croissance. Le PIB sera suivi, plus tard dans la semaine, des chiffres du commerce extérieur et de l'inflation au Japon, ces derniers pouvant renforcer les arguments en faveur d'une hausse des taux à court terme par la Banque du Japon . Ailleurs en Asie, les données sur les prix de l'immobilier en Chine et les ventes au détail sont attendues lundi. La deuxième économie mondiale continue d'être en proie à un marché immobilier en difficulté et à une consommation intérieure anémique , même si la dynamique de croissance globale montre des signes de résilience .