Take Five : Taux, risques et rivalités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les responsables de la Réserve fédérale américaine et de la Banque du Japon s’apprêtent à prendre des décisions clés en matière de taux d’intérêt dans un contexte marqué par l’escalade du conflit au Moyen-Orient et la hausse des prix de l’énergie.

Par ailleurs, les dirigeants des pays du BRICS se réunissent en Inde et les Suédois se rendent aux urnes dans le cadre d'une élection très serrée qui pourrait donner plus de poids à l'extrême droite.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur la semaine à venir sur les marchés financiers, par Nikunj Ohri à New Delhi, Rocky Swift à Tokyo, Lewis Krauskopf à New York, ainsi qu'Amanda Cooper et Marc Jones à Londres.

1/EN ATTENTE DE WARSH

Les marchés abordent une semaine décisive en se demandant si la Réserve fédérale est enfin prête à se décider à relever ses taux pour lutter contre une inflation tenace .

Les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux indiquent que les marchés tablent sur une hausse d’un quart de point lorsque les décideurs annonceront leur décision mercredi, même si de nombreux investisseurs restent sceptiques. La banque centrale a maintenu ses taux inchangés tout au long de l’année 2026, et certains traders doutent que cela change soudainement aujourd’hui.

Les paris en faveur d’une hausse se sont multipliés après que le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, a adopté un ton belliciste le mois dernier, et ont été renforcés par un rapport sur l’emploi très positif pour le mois d’août.

Pour ajouter au suspense, M. Warsh a clairement indiqué qu’il ne donnerait pas beaucoup d’indications prospectives, laissant les marchés dans l’incertitude non seulement concernant cette réunion, mais aussi quant à la suite des événements.

2/ LA PROCHAINE DÉCISION DE LA BOJ

La Banque du Japon est peut-être la banque centrale dont l’orientation est la plus facile à anticiper ce mois-ci. Les marchés sont pratiquement certains que les décideurs relèveront les taux d’intérêt de 25 points de base pour les porter à 1,25 % le 18 septembre, un niveau qui n’a pas été atteint depuis plus de trois décennies.

La grande question est de savoir ce qui se passera ensuite en matière de politique monétaire. Après les nombreuses déclarations des responsables de la Banque du Japon sur la nécessité d’un resserrement de la politique monétaire, les investisseurs se projettent déjà au-delà du mois de septembre. Les analystes considèrent que les réunions de la Banque du Japon en octobre et en décembre sont des scénarios plausibles, tandis que les swaps anticipent pleinement des taux atteignant 1,5 % d’ici janvier.

Le facteur X est le yen . Soutenir la devise est devenu un objectif de facto de la Banque du Japon alors que le yen s'effondrait, atteignant en juillet son plus bas niveau depuis quatre décennies. Un rebond récent a atténué cette pression, même si les investisseurs restent sensibles à toute nouvelle liquidation des opérations de carry trade financées en yens , qui ont ébranlé les actifs bien au-delà des frontières japonaises.

3/L’INFLATION S’EMBRASSE

La hausse du prix du pétrole n’a guère fait sourciller pendant des semaines. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Le Brent a de nouveau franchi la barre des 100 dollars le baril pour la première fois depuis juillet. LCOc1 .

Les prix au comptant dépassent les 120 dollars. Le diesel a atteint des sommets historiques, tandis que le kérosène se rapproche des pics enregistrés en avril. En Europe, les prix du gaz naturel sont à leur plus haut niveau depuis fin 2022, alors que l’hiver approche et que les stocks de gaz sont à leur plus bas niveau pour cette période de l’année depuis 15 ans.

Les vagues de chaleur record de cet été ont dévasté les cultures et les pâturages dans de nombreuses régions, faisant planer la menace d’une inflation alimentaire . Parallèlement, le cuivre, indispensable à tout, des réseaux électriques au matériel d’intelligence artificielle, a atteint des sommets historiques proches de 15 000 dollars la tonne.

CMCU3 .

Le nombre de « feux » que les banquiers centraux doivent éteindre augmente rapidement.

4/BRICS ET CLICS

Alors que les dirigeants des pays du BRICS se réunissent à New Delhi les 12 et 13 septembre, l’Inde met en avant une idée qui pourrait mettre à l’épreuve les ambitions du bloc: relier les monnaies numériques des banques centrales afin de rendre les paiements transfrontaliers plus rapides et moins coûteux.

Le hic? La politique. Les relations entre certains membres sont tendues, et les monnaies numériques restent une expérience de niche dans une grande partie du monde. L’Iran et les Émirats arabes unis ont rompu leurs liens financiers dans le contexte du conflit au Moyen-Orient, tandis que l’Inde se montre depuis longtemps prudente quant à une intégration financière plus poussée avec la Chine.

Les BRICS ont déjà envisagé des alternatives au dollar , y compris la création d’une monnaie commune, mais ces projets n’ont pas abouti. Une interconnexion des CBDC pourrait s’avérer plus modeste, mais toute initiative qui ébranlerait la domination du dollar est susceptible d’attirer l’attention des marchés – et d’irriter Washington.

5/UN SCRUTIN AU COUDE À COUDE EN SUÈDE

Les Suédois se rendront aux urnes dimanche, dans ce qui s’annonce comme l’une des élections les plus serrées que le pays ait connues depuis des années.

La coalition de centre-droit du Premier ministre Ulf Kristersson a réduit l’avance dont disposait auparavant l’opposition de centre-gauche de Magdalena Andersson, transformant ce qui semblait être une victoire confortable de l’opposition en un scrutin au coude à coude.

La grande question est de savoir ce qui se passera ensuite. Les Démocrates suédois, parti anti-immigration qui soutient le gouvernement de Kristersson depuis 2022, réclament des postes au gouvernement et pourraient acquérir une influence sans précédent sur la politique, s'inscrivant ainsi dans un mouvement général de glissement vers la droite observé dans certaines régions d'Europe.

Pour les investisseurs, l’attention se porte sur les projets de dépenses. Le gouvernement a déjà réduit les taxes sur le carburant et les denrées alimentaires, et promet davantage d’allègements fiscaux ainsi que des places gratuites en maternelle s’il remporte un nouveau mandat, remettant ainsi la politique budgétaire sous les feux de la rampe.