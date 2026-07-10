Take Five : puces électroniques, banques et volatilité

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La saison des résultats s'ouvre avec la publication des comptes du plus grand fabricant mondial de puces électroniques et des principales banques américaines, tandis que les données en provenance des États-Unis et de la Chine apporteront un nouvel éclairage sur l'état de la croissance, les pressions inflationnistes et les flux commerciaux.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur la semaine à venir sur les marchés financiers, par Wen-Yee Lee à Taipei, Rocky Swift à Tokyo, Amanda Cooper à Londres et Lewis Krauskopf à New York.

1/VIVE LES PUCES!

Le plus grand fabricant mondial de puces d’IA de pointe, le taïwanais TSMC 2330.TW , publiera jeudi ses résultats du deuxième trimestre.

Ces résultats interviennent quelques jours après que le géant sud-coréen des puces mémoire SK Hynix 000660.KS a réalisé une vente spectaculaire de 26 milliards de dollars américains d’actions, et alors que le débat s’intensifie pour savoir si la hausse des semi-conducteurs alimentée par l’IA a encore de beaux jours devant elle.

TSMC, la société cotée la plus valorisée d’Asie et fournisseur clé de Nvidia NVDA.O , Apple AAPL.O , AMD

AVGO.O et Broadcom AMD.O , devrait fournir l’un des indicateurs les plus clairs à ce jour sur la demande en matière d’IA. Les investisseurs seront impatients de voir si l’entreprise revoit à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires et de dépenses d’investissement pour 2026.

La société a déclaré le mois dernier qu’elle s’efforçait de répondre à une demande incessante en matière d’IA et d’éviter de devenir un goulot d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement des puces, tout en laissant entendre qu’elle souhaiterait augmenter ses prix pour ses clients.

2/PARIER SUR LE SECTEUR BANCAIRE

La saison des résultats aux États-Unis débute la semaine prochaine, les plus grandes banques de Wall Street donnant le ton pour ce que les investisseurs espèrent être un nouveau trimestre solide pour les entreprises américaines.

Cinq des six plus grands établissements de crédit américains, dont JPMorgan Chase JPM.N et Goldman Sachs GS.N , publieront leurs résultats mardi, suivis par Morgan Stanley

MS.N le lendemain. Les salles de marché devraient avoir connu un trimestre exceptionnel , la volatilité des marchés ayant tenu les investisseurs en haleine.

Au-delà des banques, les investisseurs attendent également les résultats d’une série de poids lourds, notamment Netflix

NFLX.O , BlackRock BLK.N et Johnson & Johnson JNJ.N .

Les attentes sont très élevées. Selon LSEG IBES, les entreprises du S&P 500 devraient afficher une forte hausse de 23,4 % de leurs bénéfices au deuxième trimestre par rapport à l’année dernière, après des résultats du premier trimestre bien supérieurs aux prévisions de nombreux observateurs.

3/EN ATTENTE D'HORMUZ

La déclaration du président américain Donald Trump selon laquelle l’accord de cessez-le-feu provisoire avec l’Iran est « terminé » a attisé la volatilité sur l’ensemble des marchés. Le prix du pétrole a brièvement dépassé les 80 dollars le baril, rappelant le risque d’une nouvelle accélération de l’inflation.

Les flux de pétrole brut transitant par le détroit d’Ormuz reprennent, ce qui devrait contribuer à contenir les prix. Mais alors que les États-Unis et l’Iran échangent des coups , il est difficile de savoir si ce rythme pourra être maintenu, voire augmenté de manière significative.

Les traders se sont positionnés massivement sur des options leur donnant le droit d’acheter des contrats à terme sur le Brent à un prix supérieur au cours actuel d’ici la fin juillet — un signe qui, selon beaucoup, indique que le pétrole pourrait sembler bon marché à l’heure actuelle.

Les données du LSEG montrent que la plus forte hausse des positions concerne les options d’achat de brut à un prix compris entre 86 et 91 dollars le baril d’ici fin juillet. Il convient toutefois de noter qu’ils ont également conservé leurs positions les plus importantes: des options de vente du Brent à 69 ou 70 dollars.

4/LE POINT SUR LES PRIX

Une semaine riche en données économiques américaines pourrait donner aux investisseurs leur indication la plus claire à ce jour sur la question de savoir si l’inflation est en train de ralentir – ou si elle s’avère suffisamment tenace pour maintenir la Fed en alerte.

L’attention se portera mardi sur l’inflation des prix à la consommation de juin , suivie le lendemain par celle des prix à la production. Les chiffres des ventes au détail publiés jeudi offriront un autre indice sur la vigueur de la consommation américaine, dont les dépenses ont constitué un pilier essentiel de l’économie.

Les craintes d’une surchauffe de l’économie se sont apaisées après la publication d’un rapport sur l’emploi de juin plus faible que prévu , mais les investisseurs tentent toujours d’évaluer dans quelle mesure la Réserve fédérale s’inquiète de l’inflation, qui dépasse systématiquement l’objectif annuel de 2 %. Le compte-rendu de la réunion de juin de la Fed a montré que les décideurs politiques restaient préoccupés par les pressions sur les prix sous la houlette du nouveau président Kevin Warsh.

Warsh lui-même devrait prononcer mardi devant le Congrès son premier témoignage sur la politique monétaire.

5/LE POINT SUR LA CHINE

Les données chinoises seront suivies de près afin de déceler les effets du boom de l’IA et de la guerre en Iran sur la deuxième économie mondiale.

Le commerce a été l’un des rares points positifs alors que Pékin tente de réorienter la croissance, en la détournant de son secteur immobilier en difficulté depuis longtemps pour la diriger vers la consommation intérieure, qui reste atone.

Les données sur les exportations publiées mardi devraient indiquer une hausse des expéditions de 18,0 % en glissement annuel en juin, un rythme légèrement inférieur à la progression de 19,4 % enregistrée en mai, qui avait été tirée par la demande de puces électroniques et d’autres produits technologiques.

Le véritable test pourrait avoir lieu mercredi, lorsque la Chine publiera son PIB du deuxième trimestre, dont la croissance devrait ralentir à 4,5 % en glissement annuel. L’économie a progressé de 5 % au premier trimestre, dépassant les prévisions et atteignant la limite supérieure de l’objectif de croissance fixé par Pékin, mais la majeure partie de cette période s’est déroulée avant le déclenchement de la guerre en Iran, qui a bouleversé les marchés de l’énergie.