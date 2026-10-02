Take Five : La réalité fait mal

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Les marchés mondiaux commencent à prendre conscience de la réalité: des coûts d'emprunt à leur plus haut niveau depuis deux décennies, un prix du pétrole supérieur à 100 dollars le baril et des hausses de taux par les banques centrales, ce qui exerce une pression croissante sur les gouvernements, les investisseurs et les ménages, et entame en partie l'enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle sur les marchés boursiers.

Ajoutez à cela les troubles politiques en France, une volatilité croissante, des perspectives d'évolution des taux incertaines et une élection au Brésil, et la semaine à venir s'annonce riche en surprises.

Voici ce qui attend les marchés financiers, selon Satoshi Sugiyama à Tokyo, Lewis Krauskopf à New York, ainsi qu’Alun John, Dhara Ranasinghe et Karin Strohecker à Londres.

1/ DÉJÀ-VU?

Le gouvernement minoritaire français, en difficulté, a présenté son projet de loi de finances pour 2027 , ce qui pourrait entraîner plusieurs semaines de débats houleux sur les réductions des dépenses au sein d'un parlement profondément divisé — alors même que les partis d'opposition durcissent leurs positions avant l'élection présidentielle de l'année prochaine.

La tension est palpable.

Le rendement des obligations françaises à 10 ans, qui avoisine les 5 %, a atteint son plus haut niveau depuis 2002 FR10YT=RR .

Dans la rue, les grèves des étudiants et des fonctionnaires contre les coupes budgétaires prévues pour alléger la pression sur les finances publiques prennent de l’ampleur.

La dette française, exprimée en pourcentage du PIB, atteint un niveau record de près de 120%. Le pays prévoit de vendre un montant record de 340 milliards d’euros d’obligations l’année prochaine.

À l’approche des élections, les tensions sur les marchés s’aggravent. Le gouverneur de la Banque de France affirme que le pays ne peut pas compter sur la BCE pour résoudre les problèmes d’endettement de la France.

Cela ne signifie pas pour autant que la BCE ne surveille pas de près la situation .

2/ IL EST TEMPS DE SE RÉVEILLER

Les marchés des changes sortent de leur hibernation estivale, le dollar s’apprêtant à se raffermir et l’euro à connaître des difficultés.

L’indice du dollar, qui mesure la valeur de la devise américaine par rapport à six autres devises, est en hausse pour la troisième semaine consécutive, atteignant son plus haut niveau depuis 18 mois , contredisant ainsi les prévisions qui tablaient sur une poursuite de la faiblesse observée en 2025.

Cette hausse est favorisée par une croissance en forte progression, des rendements américains élevés et des prix élevés du pétrole et du gaz — ce qui est bénéfique pour un exportateur d’énergie, si la politique le permet .

Les facteurs négatifs ailleurs sont tout aussi importants; il y a des raisons de s’inquiéter pour la livre sterling et le yen, mais c’est l’euro qui se démarque.

Les marchés obligataires de la zone euro fortement endettés, comme celui de la France, sont en train d’exploser , les coûts énergétiques pèseront sur la croissance, et cette combinaison pourrait limiter les hausses de taux.

Sans surprise, l’euro est passé sous la barre des 1,13 dollar pour la première fois depuis mai 2025, tandis que la volatilité et les paris sur une baisse plus marquée se sont intensifiés. Mais signe d’une faiblesse plus générale, il s’est également déprécié face à la livre sterling, au yen et au franc suisse.

3/ SAMBA, SLOGANS ET RÉALITÉ BUDGÉTAIRE

Le Brésil se rend aux urnes dimanche lors d’un scrutin qui déterminera si la plus grande économie d’Amérique latine s’aligne sur le virage politique vers la droite observé dans une grande partie de la région, ou si elle trace sa propre voie.

Le président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva devrait remporter une courte avance au premier tour, mais il a peu de chances de l’emporter dès le premier tour, ce qui ouvrirait la voie à un second tour le 25 octobre. Son adversaire le plus probable est Flávio Bolsonaro , fils de l’ancien président Jair Bolsonaro, dont la condamnation pour tentative de coup d’État après les élections de 2022 reste un point de ralliement pour les conservateurs tant au Brésil qu’à l’étranger.

Pour les investisseurs, les enjeux sont de taille. Les taux d’intérêt élevés au Brésil ont fait du real une valeur phare du « carry trade », mais ils pèsent également sur les ménages et les entreprises, et alimentent les inquiétudes concernant la croissance.

Quel que soit le vainqueur, le prochain président héritera d’un casse-tête budgétaire et les marchés restent sceptiques quant à la capacité de l’un ou l’autre camp à mettre le fardeau croissant de la dette brésilienne sur une trajectoire plus viable.

4/ LE POINT SUR LA FED

Les investisseurs chercheront la semaine prochaine des indices sur les intentions de la Réserve fédérale en matière de taux d’intérêt , dans la foulée de la première hausse des taux de la banque centrale américaine depuis trois ans.

Le compte-rendu de la réunion de la Fed du mois dernier sera publié mercredi; lors de cette réunion, la Fed avait relevé ses taux pour la première fois depuis 2023 et laissé entendre que d’autres resserrements monétaires auraient lieu avant la fin de l’année.

Les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux en début de semaine laissaient entendre que les marchés s'attendaient plutôt à ce que la Fed procède à une nouvelle hausse lors de sa prochaine réunion en octobre , mais ces anticipations se sont tempérées.

Les données ont montré que l’inflation avait moins augmenté que prévu en août, tandis que le président de la Fed de New York, John Williams , a déclaré mardi que la banque centrale avait le temps d’évaluer les données économiques avant de décider quand relever à nouveau ses taux.

5/ DEUX INDICATEURS SUR LE SECTEUR PRIVÉ JAPONAIS

Deux indicateurs clés publiés jeudi permettront d’avoir un aperçu de la manière dont les entreprises japonaises font face au choc énergétique lié au conflit au Moyen-Orient et à la faiblesse du yen .

Le premier est le Tankan de Reuters, qui reflète l’indice de confiance des entreprises de la Banque du Japon et fait suite à son enquête de juillet-septembre montrant que les industriels se sont révélés plus résistants que les entreprises non industrielles. Ces données donneront un nouvel indice permettant de savoir si la Banque du Japon procédera à une deuxième hausse consécutive des taux d’intérêt ce mois-ci, après celle de 25 points de base en septembre.

Plus tard dans la journée, Fast Retailing 9983.T , l'opérateur de la chaîne mondiale de vêtements Uniqlo, publiera ses résultats annuels. Ces résultats servent de baromètre des dépenses de consommation au Japon et en Chine.

Alors que les analystes s'attendent à une nouvelle performance solide, les investisseurs se concentreront sur les prévisions de l'entreprise et sur les répercussions de la hausse des coûts énergétiques et de la faiblesse du yen sur les marges.