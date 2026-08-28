Take Five : L'été est fini, accrochez-vous bien !

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* Les chiffres de l'emploi aux États-Unis devraient afficher une hausse de 45 000 postes en août, après la baisse inattendue enregistrée en juillet

* Les banques centrales de Nouvelle-Zélande et du Canada entament leurs réunions de septembre

* Les chiffres de l'inflation dans la zone euro et la réunion du G20 sont également au centre de l'attention

Une réunion du G20, des chiffres clés de l'emploi aux États-Unis et les réunions des banques centrales au Canada et en Nouvelle-Zélande laissent présager une semaine bien remplie pour les traders, qui n'auront pas le temps de rattraper leur retard sur les analyses d'après-été .

Voici tout ce que vous devez savoir sur la semaine à venir sur les marchés financiers, par Rae Wee à Singapour, Lewis Krauskopf à New York et Karin Strohecker, Alun John et Dhara Ranasinghe à Londres.

1/ DES ÎLES DANS LE COURANT

Après Jackson Hole, place à la prochaine étape.

Les dirigeants des banques centrales du monde entier troqueront l’air des montagnes du Wyoming contre celui des Blue Ridge Mountains, en Caroline du Nord, quittant le rassemblement de la Fed à Jackson Hole pour se rendre à Asheville à l’occasion de la réunion du G20 qui se tiendra lundi et mardi.

L’absence du gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, à Jackson Hole a déjà attiré l’attention des investisseurs sur la réunion du G20, à laquelle il devrait participer aux côtés du ministre japonais des Finances . Et dès le début du mois de septembre, ils devront faire face à des courants difficiles, la géopolitique, les élections et les décisions sur les taux d’intérêt contribuant à agiter les eaux.

Les réunions de septembre de la Fed et de la Banque du Japon s’annoncent d’ores et déjà comme des événements à haut risque, tandis que les tensions au Moyen-Orient restent au centre de l’attention.

La France fait face à des négociations budgétaires difficiles et les élections régionales en Allemagne pourraient mettre à l’épreuve la position politique du chancelier Friedrich Merz .

Au-delà de cela, les investisseurs se tournent déjà vers le budget britannique, qui aura des répercussions importantes, et vers les élections de mi-mandat aux États-Unis.

2/ UNE DÉVALUATION DU DOLLAR, VRAIMENT?

Une autre source de volatilité potentielle sur les marchés provient du marché des bons du Trésor américain, où les opérateurs pourraient bien mettre à l’épreuve la détermination du secrétaire au Trésor Scott Bessent à limiter la hausse des coûts d’emprunt des États-Unis.

Ces derniers jours, les discussions autour d’une “dépréciation du dollar ” se sont donc intensifiées.

Le principe est simple: si le Trésor américain plafonne les coûts d’emprunt à long terme par le biais de rachats d’obligations, les investisseurs intégreront alors dans leurs prix leurs inquiétudes concernant une dette s’élevant à 40 000 milliards de dollars et l’incertitude politique, ce qui entraînera une dépréciation du dollar.

Certes, le billet vert et les bons du Trésor américain se sont stabilisés ces derniers jours après une vague de ventes. Cela n’a toutefois pas mis fin aux rumeurs de dépréciation, les observateurs du marché doutant que des rachats d’une valeur de 4 milliards de dollars puissent changer la donne.

L'or XAU= a bondi de 13 % en août, s'apprêtant à enregistrer sa plus forte hausse mensuelle depuis 1999. Le bitcoin semble également en profiter: la cryptomonnaie est repassée mardi au-dessus des 80 000 dollars.

3/ HAUSSE OU BAISSE?

Le rapport sur l’emploi américain publié vendredi permettra de déterminer si le marché du travail du pays est en train de se raffraîchir ou si les données moroses du mois dernier constituaient un épisode ponctuel.

Selon un sondage Reuters, il devrait indiquer une hausse modeste de 45 000 emplois en août, après une baisse inattendue de 23 000 en juillet.

Le rapport décevant de juillet a certes apaisé les craintes des marchés concernant des hausses de taux d’intérêt à court terme, bien que les contrats à terme sur les fonds fédéraux laissent toujours entrevoir une probabilité supérieure à 50 % d’une hausse des taux avant la fin de l’année.

Les données publiées cette semaine ont montré que l’inflation continue de s’inscrire au-dessus de l’objectif de 2 % fixé par la Fed. Parmi les autres données économiques attendues la semaine prochaine figurent les rapports sur l’activité dans les secteurs de l’industrie manufacturière et des services.

Par ailleurs, les résultats trimestriels de Broadcom

AVGO.O , attendus mercredi, devraient retenir l’attention après que les résultats du géant des semi-conducteurs Nvidia

NVDA.O ont mis en évidence une forte demande en matière de calcul pour l’IA.

4/ UNE INFLATION EN HAUSSE

La Banque centrale de Nouvelle-Zélande (RBNZ) annoncera mercredi sa décision de politique monétaire; une hausse à 2,75 % semble acquise, l’économie continuant de faire face à des pressions inflationnistes croissantes .

L'inflation annuelle néo-zélandaise s'est accélérée au deuxième trimestre pour atteindre son plus haut niveau depuis deux ans et demi, sous l'effet d'une forte hausse des prix des carburants; et avec la guerre qui fait toujours rage au Moyen-Orient, les coûts énergétiques ne devraient pas baisser de sitôt.

Les investisseurs tablent sur des taux atteignant 3,0 % d’ici décembre et 3,5 % l’année prochaine, alors que la RBNZ passe d’une politique de relance pure et simple à une orientation plus neutre.

À Ottawa, la Banque du Canada doit également annoncer sa décision sur les taux mercredi. La banque centrale devrait maintenir ses taux inchangés pour l'instant et jusqu’à une bonne partie de l’année prochaine, car les pressions sur les prix restent largement maîtrisées, même si les tensions commerciales avec les États-Unis ajoutent de l’incertitude aux perspectives économiques.

5/ INQUIÉTUDES DANS LA ZONE EURO

L’inflation de la zone euro en août devrait atteindre 3,3 %, son plus haut niveau depuis près de trois ans, sous l’effet de la hausse des coûts de l’énergie.

Les chiffres seront publiés mardi, et la Banque centrale européenne surveillera également les données hors denrées alimentaires et énergie, dont la volatilité est forte; celles-ci devraient se rapprocher de son objectif d’inflation de 2 %, tout en restant supérieures à ce seuil.

La principale crainte de la BCE est que la hausse des prix de l’énergie ne se répercute sur l’inflation générale.

Les opérateurs sont convaincus que la BCE relèvera ses taux lors de sa réunion de septembre. Il faudrait que le chiffre de mardi soit très bas pour que cela change, mais il façonnera les anticipations à plus long terme.

Les marchés anticipent une nouvelle hausse d’ici début 2027, mais des sources ont indiqué à Reuters que les décideurs politiques seraient peu enclins à signaler un nouveau resserrement lors de la réunion de septembre.

Par ailleurs, l’Islande organise samedi un référendum sur la reprise des négociations en vue de son adhésion à l’Union européenne.