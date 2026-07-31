Take Five : Des moments de folie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une accalmie estivale? N'y pensez même pas. On assiste actuellement à une vague de ventes massives, se chiffrant à plusieurs milliers de milliards de dollars, sur les actions liées à l'IA, à des incendies dévastateurs qui ravagent l'Europe et à une guerre au Moyen-Orient qui continue de faire rage.

En Asie, l'Inde tient une réunion cruciale de sa banque centrale dans un contexte complexe, tandis que le rapport sur l'emploi non agricole américain, attendu vendredi, intervient alors que les traders sont de plus en plus convaincus que la Réserve fédérale pourrait devoir relever à nouveau ses taux d'intérêt.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la semaine à venir sur les marchés financiers, par Sophie Kiderlin, Marc Jones et Dhara Ranasinghe à Londres, Lewis Krauskopf à New York et Gregor Stuart Hunter à Singapour.

1/LES MOUVEMENTS LIÉS À L'IA

La hausse alimentée par l’IA, qui semblait imparable, est devenue spectaculairement volatile en l’espace de quelques semaines.

Les investisseurs s’inquiètent de plus en plus de la rentabilité, de la concurrence et de la question de savoir qui va payer pour tout cela. Il en résulte une volatilité sans précédent chez les fabricants de puces et autres valeurs liées à l’IA. L’indice sud-coréen KOSPI .KS11 , qui a bondi de 18 % vendredi après avoir chuté de 40 % au cours des six semaines précédentes, en est le parfait exemple .

Des tensions apparaissent également ailleurs. Le coût de l’assurance contre le défaut de paiement de certains géants de l’IA a augmenté à mesure que leur endettement s’alourdit, tandis que les résultats financiers déclenchent des réactions de plus en plus violentes sur les marchés .

D'autres turbulences pourraient se profiler à l'horizon. SpaceX, la société d'Elon Musk SPCX.O , publie ses premiers résultats depuis son introduction en bourse spectaculaire en juin. Depuis lors, sa capitalisation boursière s'est effondrée , perdant la somme vertigineuse de 1 000 milliards de dollars.

2/INQUIÉTUDES LIÉES À LA GUERRE

Les marchés resteront rivés sur le Moyen-Orient, où le cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran annoncé mi-juin semble désormais un lointain souvenir et où les cours du pétrole ont de nouveau grimpé vers les 90 dollars le baril.

Une frappe de drone contre deux méthaniers américains dans le port méditerranéen égyptien de Damiette cette semaine a ouvert un nouveau front potentiel dans ce conflit qui dure depuis cinq mois, faisant craindre que le trafic passant par le canal de Suez, l’une des voies commerciales les plus importantes au monde, ne soit menacé.

Autre fait inédit, l’Arabie saoudite s’est publiquement jointe cette semaine aux frappes militaires menées aux côtés des forces américaines, visant des groupes alignés sur l’Iran dans l’est de l’Irak. L’armée américaine a également mené ce qu’elle a qualifié de "vague massive" de frappes contre l’Iran après une tentative d’attaque au missile balistique contre les forces américaines dans la région.

Les efforts diplomatiques se poursuivent toutefois. L’Arabie saoudite cherche à prendre la tête d’une coalition de 14 pays afin de renforcer la défense maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb, la mer Rouge et le golfe d’Aden, autant de points d’étranglement critiques pour l’approvisionnement énergétique mondial.

3/UN CHOC SUR LE MARCHÉ DE L'EMPLOI?

Les marchés auront vendredi un nouvel éclairage de l’économie américaine avec la publication des chiffres très attendus de l’emploi non agricole.

Les économistes interrogés par Reuters s’attendent à ce que le rapport de juillet fasse état d’une hausse de 91 000 emplois et d’un taux de chômage stable à 4,3 %. Des chiffres supérieurs aux prévisions pourraient renforcer les paris selon lesquels la Fed pourrait devoir reprendre ses hausses de taux lors de sa prochaine réunion en septembre afin de contenir une inflation qui reste supérieure à l’objectif.

La banque centrale a maintenu ses taux inchangés mercredi, mais trois membres du comité de politique monétaire ont voté en faveur d’une hausse et le président Kevin Warsh a réaffirmé l’engagement de la Fed à ramener l’inflation à son objectif de 2 %.

4/ LES ENJEUX BRÛLANTS EN EUROPE

La vague de chaleur record qui frappe l'Europe semble devoir se poursuivre, et les craintes s'intensifient quant à une propagation des incendies de forêt qui ont dévasté certaines régions d'Espagne et de France vers l'Italie, l'Europe centrale et la Grèce .

Les marchés devraient y prêter attention.

Les coûts économiques s’alourdissent, qu’il s’agisse des dépenses de santé, des demandes d’indemnisation auprès des assurances, des frais de reconstruction ou de la hausse des prix alimentaires, à un moment où de nombreux gouvernements fortement endettés sont déjà aux prises avec les répercussions de la guerre en Iran. Pour aggraver encore les inquiétudes, un phénomène "super" El Niño semble de plus en plus probable, augmentant le risque de nouvelles conditions météorologiques extrêmes à l’échelle mondiale.

Au Royaume-Uni, également confronté à des incendies de forêt et à la sécheresse , les grands groupes de supermarchés préviennent qu’un nouveau choc des prix alimentaires pourrait se profiler . En Allemagne , quant à elle, un remaniement ministériel controversé a ravivé la pression sur le chancelier Friedrich Merz alors que le pays est également aux prises avec des températures record.

DRUPEE

La Banque centrale indienne annoncera mercredi sa dernière décision de politique monétaire; la plupart des économistes interrogés par Reuters ne s'attendent à aucune modification du taux d'intérêt de référence, fixé à 5,25 %.

Toutefois, les autorités tenteront de soutenir la roupie

INR= , l’une des devises asiatiques les moins performantes cette année.

En juin, la banque centrale a dévoilé des mesures destinées à stimuler les entrées de capitaux et à renforcer la balance des paiements. Ces mesures ont attiré plus de 20 milliards de dollars dès le premier mois, mais la remontée des cours du pétrole a depuis assombri les perspectives.

Pour ceux qui pensent qu’une hausse des taux d’intérêt pourrait être bénéfique, l’inflation au détail vient de dépasser l’objectif de la banque centrale pour la première fois depuis plus d’un an. Néanmoins, les économistes s’attendent toujours à ce que les risques pesant sur la croissance empêchent les décideurs politiques d’agir, du moins pour l’instant.