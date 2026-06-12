Take Five : Attention à ce que vous souhaitez

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du graphique sur le Japon)

La Réserve fédérale tient sa première réunion sous la direction de Kevin Warsh, Donald Trump doit rencontrer d'autres dirigeants mondiaux en France alors que la guerre avec l'Iran s'éternise, tandis qu'une élection partielle dans le nord de l'Angleterre pourrait déclencher une campagne visant à évincer le Premier ministre britannique.

D'autres réunions de banques centrales pourraient également ajouter au suspense sur les marchés financiers, notamment au Japon, où les taux d'intérêt devraient passer à 1% pour la première fois depuis plus de trois décennies.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la semaine à venir sur les marchés financiers, par Lewis Krauskopf à New York, Rae Wee à Singapour, ainsi qu'Amanda Cooper, Marc Jones et Karin Strohecker à Londres.

1/NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA FED

Kevin Warsh préside cette semaine sa première réunion en tant que président de la Réserve fédérale américaine, alors que les marchés anticipent de plus en plus la possibilité qu’une inflation obstinément élevée entraîne une nouvelle hausse des taux d’intérêt américains dans les mois à venir, plutôt qu’une baisse.

On ne s'attend pas à ce que Warsh & Co prennent des mesures pour l'instant, mais toute l'attention du marché se portera sur la déclaration de politique générale et la conférence de presse de mercredi pour voir ce que le nouveau patron laissera entrevoir – et s'il y a des changements notables dans son style de communication ou de nouvelles idées sur la manière dont la Fed devrait fonctionner.

Les responsables publieront également leurs projections économiques et de taux d'intérêt lors de la réunion, les traders étant impatients de connaître l'ampleur des divergences de vues.

Les données publiées cette semaine ont montré que l'inflation à la consommation aux États-Unis a augmenté à son rythme le plus rapide depuis trois ans en mai, après que la guerre en Iran a entraîné une flambée des prix de l'énergie. Le président Donald Trump a néanmoins réitéré son souhait de voir les taux d'intérêt baisser.

2/RENCONTRE

Les guerres au Moyen-Orient et en Ukraine devraient dominer le sommet du G7 qui se tiendra la semaine prochaine dans la pittoresque ville d’Évian-les-Bains, en France, d’autant plus que Trump a laissé entendre qu’un accord de paix avec l’Iran pourrait être conclu en Europe ce week-end.

Ayant déjà modifié les dates pour tenir compte des projets d’anniversaire de Trump, qui prévoit un combat en cage sur la pelouse de la Maison Blanche, les responsables français, à l’instar des autres hôtes récents du sommet, ont placé la barre très bas, suggérant que ce serait déjà un succès si Trump restait simplement jusqu’à la fin de l’événement, après avoir quitté prématurément l’édition de 2025.

En raison des problèmes au Moyen-Orient, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar et l’Égypte ont tous été invités, tout comme le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy , alors que les Européens poussent Washington à maintenir son soutien à Kyiv face à la Russie.

Les dirigeants aborderont également des questions plus générales telles que la sécurité économique, les déséquilibres mondiaux et la réduction de la dépendance vis-à-vis de la Chine pour les minéraux critiques , même si les résultats concrets devraient être limités.

3/LE CLUB DES 1%

La Banque du Japon se réunit également la semaine prochaine, les observateurs du marché s'attendant à une hausse tant attendue de 25 points de base mardi, qui porterait le taux directeur japonais à 1% pour la première fois depuis 1995.

Cette décision étant largement anticipée, elle ne devrait pas soutenir de manière significative un yen en difficulté. La devise reste en territoire d’intervention après une nouvelle année difficile et les analystes estiment qu’un resserrement beaucoup plus rapide serait nécessaire pour que le yen en tire réellement profit.

Cela semble difficile à réaliser compte tenu de la guerre prolongée au Moyen-Orient et de la prudence dont la Banque du Japon a toujours fait preuve. Pour compliquer encore les choses, le gouverneur Kazuo Ueda sera absent en raison de son hospitalisation cette semaine. Ce sera la première fois, depuis au moins 1998, qu'un gouverneur de la Banque du Japon manquera une réunion de politique monétaire prévue.

La banque centrale australienne fera également l'objet de débats, même si l'on s'attend généralement à ce qu'elle maintienne ses taux inchangés lors de sa réunion de mardi, après les avoir relevés à trois reprises cette année.

4/ TEMPS orageux AU ROYAUME-UNI

La semaine à venir s'annonce chargée pour les marchés britanniques. Une élection locale dans la banlieue de Manchester, dans le nord de l'Angleterre, pourrait faire émerger un sérieux concurrent au poste du Premier ministre Keir Starmer, alors que le chef du Parti travailliste doit faire face à une quasi-rébellion au sein de ses propres rangs et à un mécontentement record des électeurs quant à sa gestion de l'économie.

L'élection partielle du 18 juin dans la ville de Makerfield pourrait permettre au maire du Grand Manchester et candidat travailliste Andy Burnham de faire son retour à Westminster. De nombreux acteurs des marchés estiment qu'il serait favorable à une politique budgétaire plus expansionniste que celle de Starmer.

Le Royaume-Uni dispose déjà d’une marge de manœuvre financière très réduite et les coûts d’emprunt sont exorbitants . Une adjudication de gilts à 10 ans le 16 juin pourrait donner une indication de l’appétit des investisseurs pour les obligations britanniques dans un contexte politique tendu.

Et tout cela avant même la réunion de la Banque d'Angleterre du 18 juin, lors de laquelle les taux britanniques devraient rester inchangés, et la publication de données allant de l'inflation aux dépenses de consommation.

5/INQUIÉTUDES ÉMERGENTES

Si tous les importateurs d'énergie asiatiques ont été durement touchés par le choc du détroit d'Ormuz, l'Indonésie a été particulièrement affectée, ce qui signifie que sa banque centrale sera de nouveau sous les feux de la rampe avant la décision sur les taux de jeudi.

Un cocktail explosif d'incertitudes politiques, d'inquiétudes en matière de gouvernance et de dérapage budgétaire sous la présidence de Prabowo Subianto – venant s'ajouter à un contexte mondial impitoyable – a poussé la roupie à des niveaux historiquement bas et entraîné la fuite de milliards de dollars hors des marchés locaux.

Pris au dépourvu par la rapidité et l'ampleur de la chute, les décideurs politiques ont réagi cette semaine par une hausse surprise de 25 points de base, accompagnée d'une intervention massive sur le marché des changes. Une nouvelle hausse semble davantage être une question de « combien » que de « si ».

Dans le même temps, la banque centrale brésilienne s'apprête à se réunir mercredi, et les marchés ne parviennent toujours pas à déterminer si elle continuera à baisser ses taux ou fera une pause alors que l'inflation s'accélère. Après deux baisses consécutives de 25 points de base en mars et avril, qui ont ramené le Selic à 14,5%, le cycle d'assouplissement est moins évident.