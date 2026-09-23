Taïwan va maintenir des « contacts étroits » avec les États-Unis concernant les ventes d'armes

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(Ajout d'un commentaire du Premier ministre taïwanais, paragraphe 8)

par Fabian Hamacher et Tsai Hsin-Han

Taïwan continuera à entretenir des contacts étroits avec les États-Unis afin de favoriser la mise en œuvre des ventes d'armes conformément au calendrier prévu, a déclaré mercredi un responsable du ministère de la Défense, à la veille d'une rencontre entre les dirigeants américains et chinois à Washington.

La Chine considère Taïwan, gouverné démocratiquement, comme faisant partie de son territoire et a exigé à plusieurs reprises que les ventes d’armes américaines cessent.

Alors que le président américain Donald Trump a approuvé en décembre un programme de 11 milliards de dollars destiné à Taïwan, le plus important jamais mis en place, il a déclaré en mai, après s’être rendu à Pékin, qu’un deuxième programme, d’une valeur d’environ 14 milliards de dollars, était suspendu .

Le président chinois Xi Jinping devrait faire pression sur Donald Trump pour qu’il mette fin à ces ventes lors de leur rencontre à Washington cette semaine.

S'adressant aux journalistes à Tainan, dans le sud de Taïwan, lors d'un voyage de presse, le porte-parole adjoint du ministère taïwanais de la Défense, Chiao Fu-chun, a déclaré que le maintien de la sécurité et de la stabilité dans la région indo-pacifique constituait un « intérêt commun des nations démocratiques ».

« Le gouvernement américain et le Congrès ont exprimé à plusieurs reprises leur soutien à la capacité de Taïwan à se défendre », a-t-il ajouté.

« C'est pourquoi nous continuerons à entretenir des contacts étroits avec le ministère américain de la Guerre et à promouvoir la mise en œuvre des ventes d'armes conformément au calendrier prévu. »

Dans des propos tenus séparément dans la ville voisine de Kaohsiung, le Premier ministre taïwanais Cho Jung-tai a déclaré avoir une « profonde confiance » dans l’avenir des relations avec les États-Unis.

Le président taïwanais Lai Ching-te a souscrit à l’appel lancé par Donald Trump aux alliés des États-Unis pour qu’ils augmentent leurs dépenses en matière de défense .

Si les États-Unis sont le principal fournisseur d’armes de Taïwan, Taipei dispose de son propre programme de développement d’armement, couvrant aussi bien les sous-marins et les avions de chasse que les missiles à longue portée.

Mercredi, l’armée taïwanaise a présenté son nouveau véhicule de combat blindé à huit roues équipé d’un canon de 105 mm, et a procédé à des exercices de tir réel afin de démontrer les capacités de combat de cette arme fabriquée localement.

L’armée a également exposé, sans toutefois les utiliser, certaines de ses armes de fabrication américaine, telles que les roquettes HIMARS de Lockheed Martin LMT.N .

Taïwan organise régulièrement des exercices de tir réel et invite des journalistes à se rendre dans des bases militaires pour assister aux manœuvres.

La Chine n’a jamais renoncé à recourir à la force pour placer Taïwan sous son contrôle, et ses forces armées mènent des opérations autour de l’île presque quotidiennement.

Le gouvernement taïwanais rejette les revendications de souveraineté de Pékin, affirmant que seul le peuple taïwanais peut décider de son avenir.