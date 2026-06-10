Taïwan tire des roquettes ayant fait leurs preuves au combat lors d'un exercice anti-invasion de type "tirer et fuir"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Angie Teo et David Lague

Mercredi, l'armée taïwanaise a testé son nouveau système de roquettes mobile HIMARS, largement utilisé par l'Ukraine, en simulant une attaque contre une force d'invasion chinoise et en démontrant sa capacité à "tirer et filer" en évitant les ripostes.

La Chine, qui considère Taïwan, gouvernée démocratiquement, comme son propre territoire, n’a jamais renoncé à l’usage de la force pour placer l’île sous son contrôle, et ses avions et navires de guerre opèrent presque quotidiennement autour de l’île.

Taïwan a procédé l'année dernière à son premier tir d'essai du système de roquettes d'artillerie à haute mobilité ( LMT.N , HIMARS) fabriqué par Lockheed Martin au large de sa côte est. Mercredi, c'était la première fois qu'elle tirait cette arme de précision sur la côte ouest, à Taichung, dans le centre de Taïwan.

L'armée a déclaré que cet exercice visait à démontrer la mobilité du HIMARS et sa capacité à "tirer et filer" – c'est-à-dire à se retirer après avoir tiré pour éviter d'être repéré par les radars ennemis – ce qui "améliore considérablement la capacité de survie sur le champ de bataille".

"Nos HIMARS ont démontré les solides capacités de combat de l'unité et ont mené à bien cet entraînement", a déclaré le commandant de compagnie Ko Ming-pin.

Le HIMARS est l'un des principaux systèmes de frappe de l'Ukraine et a été utilisé à plusieurs reprises pendant la guerre avec la Russie.

Les plages et les vasières de la côte ouest de Taïwan, qui font directement face à la Chine de l'autre côté du détroit de Taïwan, sont considérées comme le lieu le plus probable d'une tentative de débarquement par l'armée chinoise en cas d'invasion.

L'armée taïwanaise se modernise afin de pouvoir mener une guerre asymétrique avec des armes plus mobiles mais tout aussi puissantes que les HIMARS, pour transformer l'île en un "porc-épic" difficile à attaquer et capable de résister à un assaut chinois.

Avec une portée d'environ 300 km (190 miles), les HIMARS pourraient frapper des cibles côtières dans la province chinoise du Fujian, au sud-est, de l'autre côté du détroit de Taiwan.

Cette arme serait utilisée avec les lanceurs Thunderbolt-2000 développés localement par Taïwan, afin de pouvoir cibler les forces chinoises au moment où elles quitteraient le port ou tenteraient de débarquer sur la côte taïwanaise.

Des missiles Thunderbolt ont été tirés mardi, lors de la première journée de l'exercice .

Le gouvernement taïwanais rejette les revendications de souveraineté de la Chine, affirmant que seul le peuple de l'île peut décider de son avenir.