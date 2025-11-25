Taiwan n'a pas d'informations sur la coopération avec la Corée du Sud concernant les droits de douane américains sur les puces électroniques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Premier ministre taïwanais Cho Jung-tai a déclaré mardi qu'il n'avait "aucune information" concernant une éventuelle coopération avec la Corée du Sud sur les droits de douane du président américain Donald Trump sur les semi-conducteurs, ajoutant que Taïwan ne menait des discussions qu'avec les États-Unis.

Le ministre sud-coréen du Commerce a déclaré lundi qu'il voyait une possibilité de coopération avec Taïwan sur les droits de douane de M. Trump sur les puces. Des fonctionnaires américains disent en privé qu'ils pourraient ne pas imposer bientôt les droits de douane sur les semi-conducteurs promis depuis longtemps , ce qui pourrait retarder une pièce maîtresse du programme économique de M. Trump, a rapporté l'agence Reuters la semaine dernière.

"Il n'y a pas d'informations de ce type (sur la coopération avec la Corée du Sud), mais nous avons pris note de ce genre de nouvelles", a déclaré M. Cho aux législateurs du parlement de Taipei.

Les négociateurs commerciaux taïwanais ne mènent pour l'instant que des entretiens individuels avec les États-Unis, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il espérait que la chaîne d'approvisionnement industrielle taïwanaise coopérerait davantage avec les pays du monde entier qui sont complémentaires de Taïwan.

Les exportations de Taïwan vers les États-Unis sont actuellement soumises à des droits de douane de 20 %, que le gouvernement est en train de négocier pour les réduire, bien que ces droits de douane ne s'appliquent pas aux semi-conducteurs.

M. Cho a déclaré que la concurrence entre Taïwan et la Corée du Sud était relativement plus "bénigne" dans les domaines de la haute technologie, de la fabrication de puces et d'autres processus avancés.

Taïwan abrite TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, tandis que les principaux fabricants de puces sud-coréens comprennent Samsung Electronics

005930.KS et SK Hynix 000660.KS .