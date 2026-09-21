Taïwan lance la construction d'un pôle dédié aux technologies d'emballage de pointe, dont TSMC est le fer de lance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Wen-Yee Lee

Taïwan a lancé lundi la construction d’un nouveau parc industriel dédié à l’emballage de pointe dans la ville de Kaohsiung, dans le sud du pays, où TSMC

2330.TW prévoit d’implanter des installations destinées à la validation technologique et à la formation des talents.

TSMC, le plus grand fabricant mondial de puces en sous-traitance, construira deux bâtiments au sein du parc industriel de Baipu, dont un laboratoire de validation technologique et un centre de formation des talents, a déclaré Lo Ta-sheng, adjoint au maire de Kaohsiung, lors de la cérémonie de pose de la première pierre. Ces installations devraient entrer en service au quatrième trimestre 2029.

"Avec le développement rapide de l’IA et du calcul haute performance, le conditionnement avancé est devenu un élément crucial de la concurrence mondiale dans le secteur des semi-conducteurs," a déclaré le président taïwanais Lai Ching-te lors de la cérémonie.

M. Lai a précisé que le parc permettrait aux principaux fournisseurs d’équipements et de matériaux de mener des activités de recherche, d’essais et de validation sur place, ce qui réduirait le temps nécessaire à la mise en production de masse des nouvelles technologies et aiderait les entreprises locales à intégrer la chaîne d’approvisionnement de la fabrication avancée de puces.

Le parc industriel de Baipu servira de centre d’essais et de validation pour les équipements et les matériaux utilisés dans le conditionnement avancé de TSMC, une technologie de plus en plus importante pour la production de puces d’intelligence artificielle puissantes.

La technologie d’encapsulation avancée de TSMC est utilisée pour produire des puces d’IA de pointe conçues par Nvidia

NVDA.O , Advanced Micro Devices AMD.O et Broadcom AVGO.O .

TSMC devrait occuper le parc avec deux bâtiments, tandis que la municipalité de Kaohsiung construira des installations industrielles.

Le parc de Baipu s’étendra sur environ 88,7 hectares (219,2 acres), dont environ 53,6 hectares seront réservés à un usage industriel.

Ce parc s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus large de Taïwan visant à mettre en place un écosystème de semi-conducteurs plus complet dans le sud de l’île, venant compléter les activités de fabrication de puces de pointe de TSMC au sein du parc industriel technologique de Nanzih, situé à proximité.

Taïwan abrite la plus grande industrie mondiale de fabrication de semi-conducteurs ainsi qu’un vaste réseau de fournisseurs d’équipements, de matériaux, de services de test et de conditionnement pour puces. Le gouvernement cherche à étendre cet écosystème au sud de Taïwan, où TSMC et d’autres entreprises technologiques, notamment ASE Technology Holding 3711.TW et Foxconn 2317.TW , augmentent leurs investissements.

Concernant l’approvisionnement en électricité, M. Lai a déclaré que le gouvernement avait évalué les besoins en électricité de Taïwan jusqu’en 2035 et qu’il n’y aurait aucun problème pour maintenir un approvisionnement stable, ajoutant que l’objectif était de retenir les entreprises à Taïwan et de permettre à l’économie de poursuivre son développement.