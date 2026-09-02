Taïwan affirme que ses entreprises prévoient d'investir 20 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis

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Les entreprises taïwanaises prévoient de nouveaux investissements à hauteur de 20 milliards de dollars aux États-Unis, portés par la demande en applications d’intelligence artificielle, a déclaré mercredi le ministre de l’Économie de l’île sans donner plus de détails, suscitant toutefois une réaction positive de la part d’un responsable américain en visite.

Les États-Unis, qui constituent le principal soutien international et fournisseur d’armes de Taïwan – dont la Chine revendique la souveraineté –, malgré l’absence de relations diplomatiques officielles, ont incité les entreprises technologiques taïwanaises à intensifier leurs investissements dans le cadre d’une initiative américaine visant à développer la production nationale de semi-conducteurs.

S'exprimant lors de l'inauguration du pavillon américain au salon SEMICON à Taipei, le ministre taïwanais de l'Économie, Kung Ming-hsin, a déclaré que les entreprises taïwanaises investissaient "très activement" aux États-Unis.

Depuis le mois de mai, date à laquelle Taïwan a participé au sommet SelectUSA sur l'investissement, M. Kung a indiqué que son ministère avait procédé à une nouvelle évaluation afin de déterminer quelles entreprises, outre le grand fabricant de puces TSMC 2330.TW , pourraient souhaiter renforcer leurs investissements dans le pays, ce qui s'est traduit par un montant supplémentaire de 20 milliards de dollars.

Les commandes dans les domaines de l'IA et des puces électroniques sont "extrêmement dynamiques", ce qui explique cet intérêt, a ajouté M. Kung, sans toutefois préciser de quelles entreprises il s'agissait.

TSMC a annoncé en juillet un investissement supplémentaire de 100 milliards de dollars dans l’État américain de l’Arizona, portant le montant total des investissements prévus à 265 milliards de dollars.

S’exprimant lors du même événement que M. Kung, un responsable du ministère américain du Commerce chargé de superviser le programme gouvernemental visant à stimuler la production nationale de semi-conducteurs, appelé "CHIPS Act", s’est félicité de cette annonce.

"Cela démontre notre engagement commun et continu en faveur d’une chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs et en électronique sécurisée, résiliente et innovante", a déclaré Bill Frauenhofer, directeur exécutif chargé de l’investissement et de l’innovation dans le domaine des semi-conducteurs au sein du département.

"Ces projets renforceront les capacités technologiques essentielles aux États-Unis et favoriseront les innovations qui façonneront notre avenir collectif pour les décennies à venir."

Le président américain Donald Trump a parfois critiqué Taïwan pour avoir "volé" des parts de marché aux États-Unis dans le secteur des semi-conducteurs, une perception que le gouvernement taïwanais juge injuste , alors même qu’il a soutenu ses entreprises pour qu’elles augmentent leurs investissements aux États-Unis.