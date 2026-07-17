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Taco Bell va cesser d'utiliser la laitue mise en cause dans l'épidémie de cyclosporose
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 05:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du paragraphe 1 en intégrant la déclaration de la FDA; ajout de détails tirés de cette déclaration aux paragraphes 2, 4, 5, 6, 7 et 10)

* Le CDC a établi un lien entre 1.644 cas d’infection dans cinq États et une exposition chez Taco Bell

* Cette épidémie a entraîné 94 hospitalisations et n'a fait aucun décès, a indiqué la FDA

* La FDA a retracé l'origine de la laitue jusqu'à un fournisseur commun au Mexique

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a déclaré jeudi que Taco Bell, filiale de Yum Brands YUM.N , cesserait d'utiliser la laitue provenant d'un fournisseur que l'agence a associé à une épidémie de cyclosporiase en cours.

La déclaration de la FDA est intervenue quelques heures après que Taco Bell a annoncé avoir retiré la « laitue potentiellement contaminée » provenant d’un fournisseur dans certains États, à la suite de discussions avec les autorités de santé publique.

“L’ingrédient concerné provenant de notre fournisseur est retiré pour une durée indéterminée de notre chaîne d’approvisionnement à l’échelle nationale et sera remplacé dans les 24 heures dans certains États”, a déclaré l’entreprise.

La FDA a indiqué qu’en collaboration avec les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), elle enquêtait sur une épidémie de cyclosporiase liée à de la laitue iceberg râpée servie dans des restaurants Taco Bell de l’Indiana, du Kentucky, du Michigan, de l’Ohio et de la Virginie-Occidentale.

La FDA a précisé que, selon les données du CDC, cinq États ont signalé un total de 1.644 personnes infectées par cette maladie intestinale parasitaire, qui ont également déclaré avoir été exposées à Taco Bell.

Cette épidémie de cyclosporose a entraîné 94 hospitalisations, mais aucun décès n’a été signalé, a ajouté la FDA.

La FDA et Taco Bell n’ont pas révélé le nom du fournisseur, mais l’autorité de régulation de la sécurité alimentaire a indiqué que son enquête de traçabilité avait identifié un fournisseur commun de laitue iceberg en provenance du Mexique, utilisé par les restaurants Taco Bell où les personnes malades avaient mangé avant de tomber malades.

Le Washington Post a rapporté plus tôt dans la journée de jeudi que la laitue fournie aux restaurants Taco Bell par le fournisseur californien Taylor Farms avait été identifiée par les enquêteurs comme une source potentielle de contamination dans le cadre de cette épidémie.

Taylor Farms n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters en dehors des heures d’ouverture habituelles.

La FDA a déclaré qu’elle collaborait avec le fournisseur identifié afin de déterminer si de la laitue iceberg émincée potentiellement contaminée se trouvait encore sur le marché, et qu’elle avait entamé le prélèvement d’échantillons de produits à des fins de tests et d’analyses.

Cette épidémie, qui a débuté le 1er mai, s’est concentrée dans le Michigan, l’Ohio et l’État de New York ayant également signalé un grand nombre de cas. Les autorités sanitaires du Michigan ont fait état de 4.312 cas jeudi.

Bien que les États-Unis aient déjà connu des épidémies de cyclosporiase par le passé, l’ampleur et l’étendue géographique de l’épidémie de cette année sont nettement plus importantes, ce qui suscite l’inquiétude des autorités sanitaires. En début de semaine, Taco Bell a déclaré avoir retiré un nombre limité d’ingrédients de certains restaurants à titre de mesure de précaution.

La cyclosporose peut se contracter par la consommation d’aliments, généralement des fruits et légumes crus ou de l’eau contaminée par des matières fécales, et provoque des diarrhées, des nausées et d’autres symptômes gastro-intestinaux.

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