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Taco Bell tire les ventes de Yum! Brands, celles de KFC déçoivent
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 14:37

Les résultats de Yum! Brands ont dépassé les attentes au 1er trimestre, grâce à la forte croissance de sa chaîne de spécialités mexicaines Taco Bell, tandis que les ventes de KFC ont légèrement déçu.

Le chiffre d'affaires de Taco Bell a augmenté de 8% sur les trois premiers mois de l'année, contre une hausse de 5% attendue par les analystes tandis que les ventes de KFC, son enseigne-phare, n'ont progressé que de 2% à périmètre comparable, en deçà des 2,3% prévus par le consensus.

Pizza Hut, sa deuxième marque en termes d'activité, a pour sa part enregistré des ventes inchangées.

Globalement, les ventes dans ses restaurants ouverts depuis au moins un an ont progressé de 3% sur le trimestre.

En Chine, où le groupe américain réalise plus du quart de ses ventes, la croissance a atteint 5%, suivie par une hausse de 2% en Europe, sa deuxième région la plus importante. En Amérique du Nord, les ventes à données comparables reculent de 2%.

Le bénéfice opérationnel de base ( core ) de Yum! s'est quant à lui accru de 8%, donnant un profit net hors exceptionnels en hausse de 15% à 1,50 dollar, ce qui est supérieur à la prévision moyenne de 1,43 dollar.

Suite à cette publication, le titre prenait 0,3% mercredi matin dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street.

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