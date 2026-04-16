TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei
MATURITE 25/07/38
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 664 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,564 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 83,16%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,61%
A COMPARER A 1,70%
EN DATE DU 18/09/25
DATE DE REGLEMENT 20/04/26
OATi
MATURITE 01/03/39
COUPON 0,55%
VOLUME ADJUGE 430 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,354 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 85,21%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,85%
A COMPARER A 1,94%
EN DATE DU 22/01/26
DATE DE REGLEMENT 20/04/26
OATei
MATURITE 25/07/43
COUPON 0,95%
VOLUME ADJUGE 310 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,077 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 86,45%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,87%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 20/04/26
OATei
MATURITE 25/07/53
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 294 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 989 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 59,64%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,04%
A COMPARER A 1,99%
EN DATE DU 19/03/26
DATE DE REGLEMENT 20/04/26
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