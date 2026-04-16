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TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 11:56

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OATei

MATURITE 25/07/38

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 664 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,564 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 83,16%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,61%

A COMPARER A 1,70%

EN DATE DU 18/09/25

DATE DE REGLEMENT 20/04/26

OATi

MATURITE 01/03/39

COUPON 0,55%

VOLUME ADJUGE 430 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,354 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 85,21%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,85%

A COMPARER A 1,94%

EN DATE DU 22/01/26

DATE DE REGLEMENT 20/04/26

OATei

MATURITE 25/07/43

COUPON 0,95%

VOLUME ADJUGE 310 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,077 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 86,45%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,87%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 20/04/26

OATei

MATURITE 25/07/53

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 294 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 989 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 59,64%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,04%

A COMPARER A 1,99%

EN DATE DU 19/03/26

DATE DE REGLEMENT 20/04/26

Inflation
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