TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei
MATURITE 25/07/32
COUPON 3,15%
VOLUME ADJUGE 465 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,375 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 111,96%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,10%
A COMPARER A 0,86%
EN DATE DU 19/02/26
DATE DE REGLEMENT 22/06/26
OATei
MATURITE 25/07/38
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 465 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,275 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 82,37%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,72%
A COMPARER A 1,61%
EN DATE DU 16/04/26
DATE DE REGLEMENT 22/06/26
OATei
MATURITE 25/07/40
COUPON 1,80%
VOLUME ADJUGE 328 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 993 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,07%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,79%
A COMPARER A 1,64%
EN DATE DU 19/02/26
DATE DE REGLEMENT 22/06/26
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