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TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 11:56

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OATei

MATURITE 25/07/32

COUPON 3,15%

VOLUME ADJUGE 465 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,375 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 111,96%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,10%

A COMPARER A 0,86%

EN DATE DU 19/02/26

DATE DE REGLEMENT 22/06/26

OATei

MATURITE 25/07/38

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 465 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,275 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 82,37%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,72%

A COMPARER A 1,61%

EN DATE DU 16/04/26

DATE DE REGLEMENT 22/06/26

OATei

MATURITE 25/07/40

COUPON 1,80%

VOLUME ADJUGE 328 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 993 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 100,07%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,79%

A COMPARER A 1,64%

EN DATE DU 19/02/26

DATE DE REGLEMENT 22/06/26

Inflation
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