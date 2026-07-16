TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATi
MATURITE 01/03/32
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 675 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,666 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 90,94%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,81%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 20/07/26
OATei
MATURITE 25/07/40
COUPON 1,80%
VOLUME ADJUGE 415 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,267 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 97,60%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,99%
A COMPARER A 1,79%
EN DATE DU 18/06/26
DATE DE REGLEMENT 20/07/26
OATei
MATURITE 25/07/53
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 320 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,147 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 56,25%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,29%
A COMPARER A 2,04%
EN DATE DU 16/04/26
DATE DE REGLEMENT 20/07/26
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