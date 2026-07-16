Retraite progressive : le nombre de bénéficiaires a presque doublé en un an, selon la Cnav

La retraite progressive permet, à partir de 60 ans et 150 trimestres cotisés, de travailler à temps partiel, tout en bénéficiant d'une partie de sa pension.

( AFP / DENIS CHARLET )

Le nombre de bénéficiaires de la retraite progressive -dont les conditions d'accès ont récemment été assouplies-, a presque doublé entre la mi-2025 et la mi-2026, selon des chiffres publiés dans une note de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Selon cette note, rapportée par Le Monde et publiée sur son site d'études statistiques par la Cnav, 66.800 personnes bénéficiaient d'une retraite progressive dans le régime général à la mi-2026, contre 34.800 un an plus tôt.

La retraite progressive permet, à partir de 60 ans et 150 trimestres cotisés, de travailler à temps partiel, tout en bénéficiant d'une partie de sa pension de retraite, au prorata du temps non travaillé.

L'employeur ne peut plus refuser

Longtemps resté marginal, le dispositif a été musclé par la réforme Borne de 2023, qui l'a notamment rendu contraignant pour l'employeur : celui-ci ne peut plus s'opposer à une demande de retraite progressive du salarié, sauf motif légitime.

La réforme de 2023 prévoyait de relever l'âge minimum à 62 ans, mais cette disposition a été effacée suite à un accord patronat-syndicat (Medef, CFDT, CFTC) sur l'emploi des seniors à l'automne 2024, et l'âge minimum est revenu à 60 ans au 1er septembre 2025.

Malgré la forte augmentation constatée depuis la mi-2025, le choix de la retraite progressive reste encore relativement marginal. Autour de 700.000 personnes partent à la retraite chaque année , et la France compte au total plus de 15 millions de retraités (chiffres du régime général).