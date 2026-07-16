Google contraint de s'ouvrir aux concurrents de l'IA et aux moteurs de recherche, conformément aux modifications imposées par l'UE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

GOOGL.O , filiale d’Alphabet, devra permettre à OpenAI et à d’autres concurrents dans le domaine de l’IA, ainsi qu’aux moteurs de recherche en ligne rivaux, d’accéder à ses services afin de se conformer aux règles de l’UE visant à limiter le pouvoir des géants de la tech, ont déclaré les régulateurs européens en précisant les détails de ces exigences.

Cette décision de la Commission européenne, qui agit en tant qu’autorité de concurrence de l’UE, intervient six mois après que le régulateur a ouvert une procédure dite « de spécification » afin d’aider le moteur de recherche Internet le plus populaire au monde à se conformer à la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act) .

Google a réitéré ses critiques à l’égard des changements imposés par l’UE.

“Les décisions d’aujourd’hui risquent de compromettre les garanties essentielles en matière de vie privée et de sécurité pour des millions d’Européens,” a déclaré Kent Walker, avocat de Google, dans un e-mail.

“Nous avons proposé à plusieurs reprises des solutions visant à protéger les utilisateurs tout en répondant aux objectifs de la DMA, mais ces décisions ne tiennent pas compte des nombreuses preuves de préjudice subi par les utilisateurs,” a-t-il ajouté.

La Commission a indiqué que Google mettra à la disposition de ses concurrents dans le domaine de l’IA 11 fonctionnalités de son système d’exploitation Android, afin qu’ils puissent accéder à des fonctionnalités clés et mieux rivaliser avec le service d’IA Gemini de Google.

Cela signifierait que les utilisateurs pourraient activer un assistant IA concurrent via des commandes vocales, à l’instar de la commande “Hey Google”, pour réserver un taxi ou rechercher des informations sur des lieux. Les utilisateurs bénéficieront de ces changements à partir de juillet 2027, dans la prochaine version d’Android.

La Commission a précisé que ces mesures comportaient des garanties solides visant à protéger la vie privée des utilisateurs et la sécurité de leurs appareils, et que Google ne proposerait ces 11 fonctionnalités qu’aux concurrents respectant les critères de sécurité et de confidentialité.

La décision de l’UE impose également à Google de partager avec OpenAI et d’autres chatbots IA dotés de fonctionnalités de recherche les données qu’il collecte pour optimiser ses propres services de recherche, sous réserve d’anonymisation.

Google pourra d’abord évaluer si ses concurrents présentent des risques en matière de cybersécurité et de protection des données avant de leur donner accès à ces données. La mesure de l’UE, qui sera mise en œuvre à partir de janvier prochain, comprend une formule permettant de calculer le prix des données partagées.

“Grâce à ces mesures, nous espérons voir émerger des alternatives à Google Search et aux services d’IA de Google, tels que Gemini, et que les utilisateurs de l’UE puissent bénéficier d’un choix plus large de services,” a déclaré Henna Virkkunen, responsable des technologies de l’UE, dans un communiqué.