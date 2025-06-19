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TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters 19/06/2025 à 11:55

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OATi

MATURITE 01/03/28

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 540 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,840 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 98,13%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 0,80%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 23/06/25

OATei

MATURITE 25/07/34

COUPON 0,60%

VOLUME ADJUGE 928 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 2,262 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 95,10%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,17%

A COMPARER A 1,25%

EN DATE DU 17/04/25

DATE DE REGLEMENT 23/06/25

OATei

MATURITE 25/07/38

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 218 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,243 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 84,06%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,44%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 23/06/25

Inflation
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