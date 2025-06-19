TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATi
MATURITE 01/03/28
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 540 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,840 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,13%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,80%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 23/06/25
OATei
MATURITE 25/07/34
COUPON 0,60%
VOLUME ADJUGE 928 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 2,262 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 95,10%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,17%
A COMPARER A 1,25%
EN DATE DU 17/04/25
DATE DE REGLEMENT 23/06/25
OATei
MATURITE 25/07/38
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 218 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,243 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 84,06%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,44%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 23/06/25
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