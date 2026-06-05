Des astronautes de l'ISS se sont brièvement réfugiés dans leur vaisseau

Image tirée d'une diffusion en direct de Nasa montrant l'équipage Crew-12 s'approchant de la Station spatiale internationale (ISS), le 14 février 2026 ( NASA+ / HANDOUT )

Des astronautes de la Station spatiale internationale, dont la Française Sophie Adenot, se sont brièvement réfugiés vendredi dans leur vaisseau en raison d'une opération de réparation de fuite dans l'ISS, a fait savoir la Nasa.

"L'équipage se prépare maintenant à quitter le vaisseau Dragon", et à regagner la station, a déclaré à l'AFP un porte-parole de l'agence spatiale américaine.

L'agence spatiale russe Roscosmos avait prévu vendredi des opérations pour colmater une fuite détectée sur l'un de ses modules, Zvezda, a-t-il expliqué.

En conséquence, la Nasa a "souhaité redoubler de prudence et de précautions et demander à l'équipage de se mettre en position de sécurité" dans le vaisseau de SpaceX amarré à la station, a-t-il expliqué.

"On va ranger ce qu'on a mis en désordre et reprendre le cours de notre journée", a lancé Jack Hathaway, astronaute de la Nasa, à la salle de contrôle de Houston peu après l'annonce de la levée de cette mesure de sécurité.

Plus tôt, Bethany Stevens, porte-parole de l'agence spatiale américaine, avait fait savoir sur X que cette consigne de mise à l'abri, peu habituelle, concernait les "quatre membres de l'équipage SpaceX Crew-12", les Américains Jessica Meir et Jack Hathaway, le cosmonaute russe Andreï Fediaïev et la Française Sophie Adenot ainsi que "l'astronaute de la Nasa Chris Williams" ayant lui rejoint la station à bord d'un vaisseau russe.

Cette procédure "fait partie de la formation de l'équipage" et est "pratiquée non seulement à bord de la Station spatiale internationale, mais aussi lors de leurs entraînements ici sur Terre", a insisté un porte-parole de la Nasa auprès de l'AFP.

- Réparations à venir -

Les équipes de l'agence russe n'ont toutefois "effectué aucune action physique" mais ont pris des "mesures" vendredi, a indiqué un porte-parole de la Nasa à l'AFP.

Image extraite d'une diffusion en direct de la Nasa montrant l'équipage Crew-12 à bord de la Station spatiale internationale (ISS), le 14 février 2026 ( NASA / HANDOUT )

Dans un communiqué cité par les médias russes, l'agence Roscosmos a déclaré que ses cosmonautes avaient "découvert deux points susceptibles de présenter des fuites d'air".

Si le "premier a été immédiatement colmaté", "les travaux sont en cours pour préparer" la réparation du second, a-t-elle dit.

Une portion du module russe Zvezda fait l'objet depuis des années de fuites d'air persistantes. Malgré de récentes réparations, une nouvelle fuite avait été détectée en mai.

Occupée en permanence depuis plus de 25 ans, la Station spatiale internationale doit être désorbitée à l'horizon 2030.