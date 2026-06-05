Roland-Garros: une finale Zverev-Cobolli, Arnaldi terrassé par un "virus"

L'Allemand Alexander Zverev, qualifié pour la finale de Roland-Garros, en battant le Tchèque Jakub Mensik, le 5 juin 2026 ( AFP / ALAIN JOCARD )

Le N.3 mondial Alexander Zverev, triple finaliste malheureux en Grand Chelem à 29 ans, s'est offert vendredi à Roland-Garros une quatrième chance de gagner un tournoi majeur et a été rejoint en finale par l'Italien Flavio Cobolli (14e), qualifié sans jouer après le forfait de son compatriote et ami Matteo Arnaldi (104e), victime d'un "virus".

. Zverev en maîtrise

Vainqueur du Tchèque Jakub Mensik (27e) 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 en 3h01, Zverev a obtenu ce qui ressemble à sa meilleure chance d'enfin intégrer le club des vainqueurs d'un Majeur, après trois échecs: à l'US Open en 2020 contre Dominic Thiem, à Paris en 2024 contre Carlos Alcaraz et à l'Open d'Australie en 2025 contre Jannik Sinner.

Champion olympique en 2021 à Tokyo, l'Allemand traîne une réputation de joueur certes talentueux mais au mental vacillant dans les moments importants, qui l'a relégué dans l'ombre du "Big 3" (Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic) puis derrière le duo Sinner-Alcaraz.

Sa cote d'amour a aussi souffert des accusations de violences conjugales qui lui ont valu d'être condamné en 2023 par la justice allemande à une amende de 450.000 euros. Zverev, qui avait fait appel, et son ex-compagne mère de sa fille ont trouvé un accord qui a mis fin aux poursuites.

Vainqueur de 24 titres sur le circuit ATP, Zverev est arrivé à Roland-Garros sans avoir gagné le moindre tournoi en 2026.

La pression décuplée par le forfait d'Alcaraz double tenant du titre et les éliminations du N.1 mondial Jannik Sinner, et de Novak Djokovic, qui l'a battu en quart l'an dernier à Paris, aurait pu le faire dérailler.

Mais l'Allemand domine sans trembler depuis le début de la quinzaine, que ce soit sous la canicule durant les premiers tours, ou ensuite face à des adversaires issus d'une nouvelle génération appelée à supplanter ses aînés.

Après avoir balayé en quart la sensation espagnole Rafael Jodar (29e), 19 ans, il a remis ça contre Mensik, 20 ans, qui se présentait pourtant auréolé d'un succès de prestige contre la pépite brésilienne Joao Fonseca (30e) au tour précédent.

"Aujourd'hui c'était sans aucun doute le match le plus difficile (de la quinzaine)", a déclaré Zverev. "Même s'il y a eu des moments difficiles comme quand j'ai perdu le troisième set, j'ai l'impression d'avoir bien geré la situation."

. Cobolli au bord des larmes

La première demi-finale 100% italienne de l'histoire en Grand Chelem a viré à la tragédie quelques instants avec le coup d'envoi du match, quand les organisateurs du tournoi ont annoncé que Matteo Arnaldi était contraint au forfait par un "virus". Ce coup de théâtre a offert à Flavio Cobolli, 24 ans, sa première finale dans un tournoi du Grand Chelem et une place dans le top 10 au prochain classement ATP.

L'Italien Flavio Cobolli lors de sa victoire face au Canadien Félix Auger-Aliassime en quart de finale de Roland-Garros le 3 juin 2026 ( AFP / Alain JOCARD )

Juste après l'officialisation du forfait d'Arnaldi, les deux joueurs se sont présentés ensemble devant les médias, séparés par trois bons mètres sur l'estrade de la principale salle de conférence de presse du tournoi.

Arnaldi a expliqué avoir commencé à se sentir mal dans la nuit de jeudi à vendredi, en raison de ce qu'il pense être un "virus". "Je n'arrive pas à me déplacer, ni à manger ni à boire, c'était impossible pour moi d'arriver à disputer un match", a-t-il dit.

Quand il a appris le malheur de son ami, Cobolli a confié avoir été "au bord des larmes".

Le dernier forfait avant une demi-finale de Grand Chelem remonte à 2022, quand Rafael Nadal avait dû jeter l'éponge à Wimbledon en raison d'une blessure abdominale. L'Australien Nick Kyrgios s'était ainsi qualifié pour sa première - et seule à ce jour - finale de Grand Chelem.

Zverev et Cobolli se sont affrontés quatre fois ces douze derniers mois. Zverev a empoché trois victoires, dont la dernière sur la terre battue du Masters 1000 de Madrid le 30 avril, et Cobolli une, à l'ATP 500 de Munich le 18 avril, aussi sur l'ocre.