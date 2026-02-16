TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,400 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,015 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,010%
% SERVI AU PRIX LIMITE 46,29%
TAUX MOYEN PONDERE 2,004%
A COMPARER A 2,004%
EN DATE DU 09/02/26
DATE DE REGLEMENT 18/02/26
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,897 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,310 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,030%
% SERVI AU PRIX LIMITE 53,56%
TAUX MOYEN PONDERE 2,026%
A COMPARER A 2,031%
EN DATE DU 09/02/26
DATE DE REGLEMENT 6427
BTF 29 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 450 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,625 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,025%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,024%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,999 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,355 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,045%
% SERVI AU PRIX LIMITE 53,22%
TAUX MOYEN PONDERE 2,04%
A COMPARER A 2,038%
EN DATE DU 09/02/26
DATE DE REGLEMENT
