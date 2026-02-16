 Aller au contenu principal
TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
16/02/2026

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,400 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 8,015 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,010%

% SERVI AU PRIX LIMITE 46,29%

TAUX MOYEN PONDERE 2,004%

A COMPARER A 2,004%

EN DATE DU 09/02/26

DATE DE REGLEMENT 18/02/26

BTF 27 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,897 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,310 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,030%

% SERVI AU PRIX LIMITE 53,56%

TAUX MOYEN PONDERE 2,026%

A COMPARER A 2,031%

EN DATE DU 09/02/26

DATE DE REGLEMENT 6427

BTF 29 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 450 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 2,625 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,025%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,024%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT

BTF 49 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,999 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,355 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,045%

% SERVI AU PRIX LIMITE 53,22%

TAUX MOYEN PONDERE 2,04%

A COMPARER A 2,038%

EN DATE DU 09/02/26

DATE DE REGLEMENT

