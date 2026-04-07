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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 14:53

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,493 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 14,844 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,260%

% SERVI AU PRIX LIMITE 29,56%

TAUX MOYEN PONDERE 2,253%

A COMPARER A 2,238%

EN DATE DU 30/03/26

DATE DE REGLEMENT 09/04/26

BTF 28 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,800 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,987 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,515%

% SERVI AU PRIX LIMITE 79,11%

TAUX MOYEN PONDERE 2,509%

A COMPARER A 2,407%

EN DATE DU 30/03/26

DATE DE REGLEMENT 8729

BTF 46 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 597 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,034 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,645%

% SERVI AU PRIX LIMITE 95,11%

TAUX MOYEN PONDERE 2,643%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT

BTF 50 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,200 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 8,640 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,700%

% SERVI AU PRIX LIMITE 10,67%

TAUX MOYEN PONDERE 2,694%

A COMPARER A 2,660%

EN DATE DU 30/03/26

DATE DE REGLEMENT

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