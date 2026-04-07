TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,493 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 14,844 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,260%
% SERVI AU PRIX LIMITE 29,56%
TAUX MOYEN PONDERE 2,253%
A COMPARER A 2,238%
EN DATE DU 30/03/26
DATE DE REGLEMENT 09/04/26
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,800 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,987 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,515%
% SERVI AU PRIX LIMITE 79,11%
TAUX MOYEN PONDERE 2,509%
A COMPARER A 2,407%
EN DATE DU 30/03/26
DATE DE REGLEMENT 8729
BTF 46 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 597 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,034 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,645%
% SERVI AU PRIX LIMITE 95,11%
TAUX MOYEN PONDERE 2,643%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,200 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,640 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,700%
% SERVI AU PRIX LIMITE 10,67%
TAUX MOYEN PONDERE 2,694%
A COMPARER A 2,660%
EN DATE DU 30/03/26
DATE DE REGLEMENT
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