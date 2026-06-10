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Nespresso annonce jusqu'à 178 suppressions de postes en France à partir de 2027
information fournie par Boursorama avec AFP 10/06/2026 à 10:42

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

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Nespresso va supprimer jusqu'à 178 postes en France dans ses activités de marketing et de service clients, a annoncé mercredi la marque phare et filiale du géant suisse Nestlé dans le café.

Ces projets s'inscrivent dans le plan annoncé en octobre 2025 par le nouveau directeur général Philipp Navratil prévoyant la suppression de 16.000 postes dans le monde afin de réduire les coûts du groupe de plus d'un milliard d'euros à partir de 2027.

Nespresso compte 1.300 salariés en France.

"Les équipes des 53 boutiques de Nespresso en France et les forces de vente ne sont pas concernées", souligne l'entreprise dans un communiqué.

La regroupement des services de relations clients au siège de Nespresso France à Paris doit entraîner "la fermeture du site de Lyon dédié à cette activité", ajoute-t-on.

L'entreprise affirme vouloir supprimer ces postes "dans le cadre d'un dialogue social constructif pour privilégier les mobilités internes, les départs volontaires et les dispositifs de fin de carrière".

Le projet de réorganisation ne prévoirait pas de notifications de licenciements avant 2027, selon Nespresso France.

"Dans un marché du café en pleine évolution, nous avons la responsabilité d'adapter notre organisation et d'engager une nouvelle étape de notre développement", justifie la direction.

Nestlé avait déjà annoncé en avril prévoir jusqu'à 180 suppressions d'emplois en France dans les fonctions support, notamment au siège basé à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ainsi que dans deux centres de recherche à Tours (Indre-et-Loire) et Lisieux (Calvados).

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