TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,293 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 11,170 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,005%
% SERVI AU PRIX LIMITE 9,57%
TAUX MOYEN PONDERE 1,999%
A COMPARER A 2,042%
EN DATE DU 19/05/25
DATE DE REGLEMENT 28/05/25
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,899 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,326 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,990%
% SERVI AU PRIX LIMITE 3,96%
TAUX MOYEN PONDERE 1,982%
A COMPARER A 2,011%
EN DATE DU 19/05/25
DATE DE REGLEMENT 6533
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,893 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,756 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,915%
% SERVI AU PRIX LIMITE 98,96%
TAUX MOYEN PONDERE 1,913%
A COMPARER A 1,947%
EN DATE DU 19/05/25
DATE DE REGLEMENT
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