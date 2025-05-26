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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 26/05/2025 à 14:53

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,293 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 11,170 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,005%

% SERVI AU PRIX LIMITE 9,57%

TAUX MOYEN PONDERE 1,999%

A COMPARER A 2,042%

EN DATE DU 19/05/25

DATE DE REGLEMENT 28/05/25

BTF 25 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,899 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 9,326 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,990%

% SERVI AU PRIX LIMITE 3,96%

TAUX MOYEN PONDERE 1,982%

A COMPARER A 2,011%

EN DATE DU 19/05/25

DATE DE REGLEMENT 6533

BTF 51 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,893 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,756 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,915%

% SERVI AU PRIX LIMITE 98,96%

TAUX MOYEN PONDERE 1,913%

A COMPARER A 1,947%

EN DATE DU 19/05/25

DATE DE REGLEMENT

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