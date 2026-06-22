TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,299 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,403 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,390%
% SERVI AU PRIX LIMITE 91,41%
TAUX MOYEN PONDERE 2,388%
A COMPARER A 2,352%
EN DATE DU 15/06/26
DATE DE REGLEMENT 24/06/26
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 400 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,646 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,455%
% SERVI AU PRIX LIMITE 21,82%
TAUX MOYEN PONDERE 2,449%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 7113
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,950 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,605 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,485%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,481%
A COMPARER A 2,465%
EN DATE DU 15/06/26
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,999 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,010 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,645%
% SERVI AU PRIX LIMITE 21,36%
TAUX MOYEN PONDERE 2,64%
A COMPARER A 2,602%
EN DATE DU 15/06/26
DATE DE REGLEMENT
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