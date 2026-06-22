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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 14:53

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,299 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 8,403 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,390%

% SERVI AU PRIX LIMITE 91,41%

TAUX MOYEN PONDERE 2,388%

A COMPARER A 2,352%

EN DATE DU 15/06/26

DATE DE REGLEMENT 24/06/26

BTF 23 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 400 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 2,646 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,455%

% SERVI AU PRIX LIMITE 21,82%

TAUX MOYEN PONDERE 2,449%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 7113

BTF 25 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,950 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,605 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,485%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,481%

A COMPARER A 2,465%

EN DATE DU 15/06/26

DATE DE REGLEMENT

BTF 51 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,999 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,010 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,645%

% SERVI AU PRIX LIMITE 21,36%

TAUX MOYEN PONDERE 2,64%

A COMPARER A 2,602%

EN DATE DU 15/06/26

DATE DE REGLEMENT

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