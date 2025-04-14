TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 9 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 596 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,664 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,190%
% SERVI AU PRIX LIMITE 52,84%
TAUX MOYEN PONDERE 2,189%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 16/04/25
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,195 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,927 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,195%
% SERVI AU PRIX LIMITE 56,74%
TAUX MOYEN PONDERE 2,192%
A COMPARER A 2,212%
EN DATE DU 07/04/25
DATE DE REGLEMENT 7801
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,798 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,116 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,105%
% SERVI AU PRIX LIMITE 91,83%
TAUX MOYEN PONDERE 2,101%
A COMPARER A 2,092%
EN DATE DU 07/04/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,798 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,162 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,015%
% SERVI AU PRIX LIMITE 75,93%
TAUX MOYEN PONDERE 2,013%
A COMPARER A 1,996%
EN DATE DU 07/04/25
DATE DE REGLEMENT
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