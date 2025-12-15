 Aller au contenu principal
TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 14:53

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 3 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 500 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 2,145 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,950%

% SERVI AU PRIX LIMITE 49,09%

TAUX MOYEN PONDERE 1,943%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 17/12/25

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,600 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,750 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,085%

% SERVI AU PRIX LIMITE 98,05%

TAUX MOYEN PONDERE 2,079%

A COMPARER A 2,088%

EN DATE DU 08/12/25

DATE DE REGLEMENT 5835

BTF 28 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,795 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,525 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,120%

% SERVI AU PRIX LIMITE 83,03%

TAUX MOYEN PONDERE 2,117%

A COMPARER A 2,103%

EN DATE DU 08/12/25

DATE DE REGLEMENT

BTF 50 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,895 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,365 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,150%

% SERVI AU PRIX LIMITE 67,06%

TAUX MOYEN PONDERE 2,146%

A COMPARER A 2,148%

EN DATE DU 08/12/25

DATE DE REGLEMENT

