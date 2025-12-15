TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 3 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 500 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,145 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,950%
% SERVI AU PRIX LIMITE 49,09%
TAUX MOYEN PONDERE 1,943%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 17/12/25
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,600 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,750 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,085%
% SERVI AU PRIX LIMITE 98,05%
TAUX MOYEN PONDERE 2,079%
A COMPARER A 2,088%
EN DATE DU 08/12/25
DATE DE REGLEMENT 5835
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,795 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,525 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,120%
% SERVI AU PRIX LIMITE 83,03%
TAUX MOYEN PONDERE 2,117%
A COMPARER A 2,103%
EN DATE DU 08/12/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,895 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,365 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,150%
% SERVI AU PRIX LIMITE 67,06%
TAUX MOYEN PONDERE 2,146%
A COMPARER A 2,148%
EN DATE DU 08/12/25
DATE DE REGLEMENT
