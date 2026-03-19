Les ventes de smartphones d'Apple en Chine font un bond de 23 % pour le début de l'année 2026, à contre-courant de la tendance du secteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Che Pan et Laurie Chen

Apple AAPL.O a enregistré une hausse de 23% de ses ventes de smartphones en Chine au cours des neuf premières semaines de l'année 2026, s'opposant ainsi à une baisse plus générale du marché alors que certains fabricants de téléphones Android ont augmenté leurs prix en réponse à la hausse des coûts des puces mémoire.

Le marché global des smartphones en Chine a chuté de 4 % en glissement annuel entre janvier et début mars, les subventions gouvernementales introduites au début de l'année n'ayant pas réussi à relancer la demande morose des consommateurs, selon des données publiées jeudi par le cabinet d'études Counterpoint.

Les gains d'Apple sont dus à des remises sur le commerce électronique et à son éligibilité aux subventions publiques sur le modèle de base de l'iPhone 17.

La maîtrise de la chaîne d'approvisionnement du géant américain de la technologie lui permet d'être mieux placé que ses rivaux pour absorber l'impact de la flambée des coûts des puces mémoire, et on s'attend à ce qu'il maintienne ses prix alors que ses concurrents augmentent les leurs, selon le rapport.

"Il est peu probable qu'Apple suive le mouvement, absorbant plutôt une partie de la pression sur les marges et profitant de la situation pour accroître potentiellement sa part de marché", a déclaré Counterpoint.

Face à la hausse des coûts des puces mémoire , les fabricants chinois de téléphones Android OPPO et vivo ont annoncé des augmentations de prix sur certains modèles existants qui entreront en vigueur ce mois-ci, une mesure qui, selon Counterpoint, vise en partie à évaluer la réaction des consommateurs avant le lancement de nouveaux produits et à déterminer les prix des téléphones de nouvelle génération.

Huawei HWT.UL , quant à lui, pourrait bénéficier de sa dépendance à l'égard des fournisseurs nationaux, qui ont tendance à facturer moins cher que les fabricants internationaux de puces mémoire, ce qui lui permet d'amortir la hausse des prix des mémoires, selon Counterpoint, qui ajoute que l'entreprise est susceptible d'utiliser cet avantage pour gagner des parts sur le marché du bas et du milieu de gamme.

Counterpoint s'attend à ce que le marché chinois reste sous pression de mars à mai, avec un certain répit au début du mois de juin, lorsque le festival des achats de la mi-année, le "618", déclenchera une vague d'activités promotionnelles.

La crise générale des coûts de mémoire devrait persister tout au long de l'année 2026, obligeant les fabricants de téléphones portables à faire des compromis difficiles entre la gestion des coûts, la protection des marges et la réalisation des objectifs de livraison.