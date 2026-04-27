TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 11 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 550 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,110 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,135%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,132%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 29/04/26
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,299 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 11,370 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,195%
% SERVI AU PRIX LIMITE 77,18%
TAUX MOYEN PONDERE 2,192%
A COMPARER A 2,159%
EN DATE DU 20/04/26
DATE DE REGLEMENT 8207
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,096 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,034 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,345%
% SERVI AU PRIX LIMITE 75,24%
TAUX MOYEN PONDERE 2,342%
A COMPARER A 2,319%
EN DATE DU 20/04/26
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,100 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,799 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,555%
% SERVI AU PRIX LIMITE 71,56%
TAUX MOYEN PONDERE 2,551%
A COMPARER A 2,476%
EN DATE DU 20/04/26
DATE DE REGLEMENT
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