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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 14:53

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 11 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 550 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,110 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,135%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,132%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 29/04/26

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,299 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 11,370 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,195%

% SERVI AU PRIX LIMITE 77,18%

TAUX MOYEN PONDERE 2,192%

A COMPARER A 2,159%

EN DATE DU 20/04/26

DATE DE REGLEMENT 8207

BTF 25 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,096 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,034 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,345%

% SERVI AU PRIX LIMITE 75,24%

TAUX MOYEN PONDERE 2,342%

A COMPARER A 2,319%

EN DATE DU 20/04/26

DATE DE REGLEMENT

BTF 51 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,100 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,799 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,555%

% SERVI AU PRIX LIMITE 71,56%

TAUX MOYEN PONDERE 2,551%

A COMPARER A 2,476%

EN DATE DU 20/04/26

DATE DE REGLEMENT

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