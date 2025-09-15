 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
15/09/2025

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 15 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,191 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 9,256 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,010%

% SERVI AU PRIX LIMITE 69,46%

TAUX MOYEN PONDERE 2,007%

A COMPARER A 1,989%

EN DATE DU 08/09/25

DATE DE REGLEMENT 17/09/25

BTF 23 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 497 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,175 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,010%

% SERVI AU PRIX LIMITE 13,38%

TAUX MOYEN PONDERE 2,004%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 6712

BTF 25 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,998 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 8,335 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,030%

% SERVI AU PRIX LIMITE 43,14%

TAUX MOYEN PONDERE 2,027%

A COMPARER A 2,006%

EN DATE DU 08/09/25

DATE DE REGLEMENT

BTF 51 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,999 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,508 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,050%

% SERVI AU PRIX LIMITE 26,90%

TAUX MOYEN PONDERE 2,046%

A COMPARER A 1,997%

EN DATE DU 08/09/25

DATE DE REGLEMENT

