TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 15 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,191 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,256 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,010%
% SERVI AU PRIX LIMITE 69,46%
TAUX MOYEN PONDERE 2,007%
A COMPARER A 1,989%
EN DATE DU 08/09/25
DATE DE REGLEMENT 17/09/25
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 497 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,175 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,010%
% SERVI AU PRIX LIMITE 13,38%
TAUX MOYEN PONDERE 2,004%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 6712
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,998 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,335 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,030%
% SERVI AU PRIX LIMITE 43,14%
TAUX MOYEN PONDERE 2,027%
A COMPARER A 2,006%
EN DATE DU 08/09/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,999 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,508 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,050%
% SERVI AU PRIX LIMITE 26,90%
TAUX MOYEN PONDERE 2,046%
A COMPARER A 1,997%
EN DATE DU 08/09/25
DATE DE REGLEMENT
