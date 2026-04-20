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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 14:53

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,399 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 12,312 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,160%

% SERVI AU PRIX LIMITE 76,36%

TAUX MOYEN PONDERE 2,159%

A COMPARER A 2,248%

EN DATE DU 13/04/26

DATE DE REGLEMENT 22/04/26

BTF 24 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 700 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,391 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,290%

% SERVI AU PRIX LIMITE 28,97%

TAUX MOYEN PONDERE 2,286%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 8722

BTF 26 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,899 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 11,195 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,320%

% SERVI AU PRIX LIMITE 63,99%

TAUX MOYEN PONDERE 2,319%

A COMPARER A 2,448%

EN DATE DU 13/04/26

DATE DE REGLEMENT

BTF 52 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,000 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 8,084 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,480%

% SERVI AU PRIX LIMITE 33,60%

TAUX MOYEN PONDERE 2,476%

A COMPARER A 2,634%

EN DATE DU 13/04/26

DATE DE REGLEMENT

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