TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,399 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 12,312 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,160%
% SERVI AU PRIX LIMITE 76,36%
TAUX MOYEN PONDERE 2,159%
A COMPARER A 2,248%
EN DATE DU 13/04/26
DATE DE REGLEMENT 22/04/26
BTF 24 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 700 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,391 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,290%
% SERVI AU PRIX LIMITE 28,97%
TAUX MOYEN PONDERE 2,286%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 8722
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,899 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 11,195 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,320%
% SERVI AU PRIX LIMITE 63,99%
TAUX MOYEN PONDERE 2,319%
A COMPARER A 2,448%
EN DATE DU 13/04/26
DATE DE REGLEMENT
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,000 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,084 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,480%
% SERVI AU PRIX LIMITE 33,60%
TAUX MOYEN PONDERE 2,476%
A COMPARER A 2,634%
EN DATE DU 13/04/26
DATE DE REGLEMENT
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