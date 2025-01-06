TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 9 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 598 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,197 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,725%
% SERVI AU PRIX LIMITE 42,66%
TAUX MOYEN PONDERE 2,718%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 08/01/25
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,497 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,600 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,710%
% SERVI AU PRIX LIMITE 61,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,704%
A COMPARER A 2,770%
EN DATE DU 16/12/24
DATE DE REGLEMENT 10090
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,594 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,068 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,595%
% SERVI AU PRIX LIMITE 38,24%
TAUX MOYEN PONDERE 2,592%
A COMPARER A 2,575%
EN DATE DU 16/12/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,799 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,166 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,440%
% SERVI AU PRIX LIMITE 14,96%
TAUX MOYEN PONDERE 2,435%
A COMPARER A 2,372%
EN DATE DU 16/12/24
DATE DE REGLEMENT
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