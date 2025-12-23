 Aller au contenu principal
Yvelines: explosion dans un pavillon, une mère et ses trois enfants grièvement blessés
information fournie par AFP 23/12/2025 à 19:10

Le pavillon détruit par une explosion à Magny-les-Hameaux, dans les Yvelines, le 23 décembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Une explosion s'est produite mardi matin dans un pavillon résidentiel à Magny-les-Hameaux (Yvelines), faisant quatre blessés graves, une mère et ses trois enfants en bas âge, a indiqué la préfecture des Yvelines.

L'explosion, dont la cause est pour l'instant indéterminée et qui a eu lieu vers 08H30, a projeté des débris sur près de 100 mètres autour du bâtiment, a précisé la même source.

La victime adulte est une mère âgée de 39 ans. Elle et ses trois enfants, âgés de 2, 4 et 5 ans, ont été transportés en état d'"urgence absolue" vers des hôpitaux parisiens.

Les quatre blessés habitaient le pavillon de cette commune située à près de 30 kilomètres au sud-ouest de Paris.

"Dix-sept autres personnes impliquées ont été recensées par les services de secours", a ajouté la préfecture dans un communiqué.

Une cellule d'urgence médico-psychologique a été ouverte pour le voisinage, notamment pour sept personnes qui ont tenté de porter secours aux habitants.

"Une cellule d'accueil des familles à reloger en urgence a également été activée à l'hôtel de ville", a pour sa part indiqué la municipalité dans un communiqué.

La déflagration a aussi causé des dégâts matériels, dégradant une vingtaine de véhicules et plusieurs toitures des environs, a précisé la préfecture. Six habitations voisines sont déclarées inhabitables.

Le réseau de gaz du secteur a lui été coupé "par mesure de sécurité".

Plusieurs dizaines de sapeurs-pompiers sont intervenus sur les lieux, mais aucun incendie ne s'est déclaré et les recherches de potentiels autres blessés sont achevées.

