TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,800 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,019 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,010%
% SERVI AU PRIX LIMITE 93,09%
TAUX MOYEN PONDERE 2,007%
A COMPARER A 2,007%
EN DATE DU 15/09/25
DATE DE REGLEMENT 24/09/25
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 400 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,777 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,985%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,985%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 9838
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,200 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,196 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,030%
% SERVI AU PRIX LIMITE 42,59%
TAUX MOYEN PONDERE 2,027%
A COMPARER A 2,027%
EN DATE DU 15/09/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,992 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,610 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,050%
% SERVI AU PRIX LIMITE 95,14%
TAUX MOYEN PONDERE 2,048%
A COMPARER A 2,046%
EN DATE DU 15/09/25
DATE DE REGLEMENT
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer