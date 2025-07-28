TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,998 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 12,615 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,980%
% SERVI AU PRIX LIMITE 66,31%
TAUX MOYEN PONDERE 1,977%
A COMPARER A 1,938%
EN DATE DU 21/07/25
DATE DE REGLEMENT 30/07/25
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,800 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,426 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,975%
% SERVI AU PRIX LIMITE 84,50%
TAUX MOYEN PONDERE 1,973%
A COMPARER A 1,935%
EN DATE DU 21/07/25
DATE DE REGLEMENT 9060
BTF 38 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 600 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,826 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,970%
% SERVI AU PRIX LIMITE 13,26%
TAUX MOYEN PONDERE 1,961%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,845 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,108 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,970%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,968%
A COMPARER A 1,902%
EN DATE DU 21/07/25
DATE DE REGLEMENT
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