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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 28/07/2025 à 14:53

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,998 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 12,615 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,980%

% SERVI AU PRIX LIMITE 66,31%

TAUX MOYEN PONDERE 1,977%

A COMPARER A 1,938%

EN DATE DU 21/07/25

DATE DE REGLEMENT 30/07/25

BTF 28 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,800 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,426 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,975%

% SERVI AU PRIX LIMITE 84,50%

TAUX MOYEN PONDERE 1,973%

A COMPARER A 1,935%

EN DATE DU 21/07/25

DATE DE REGLEMENT 9060

BTF 38 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 600 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,826 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,970%

% SERVI AU PRIX LIMITE 13,26%

TAUX MOYEN PONDERE 1,961%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT

BTF 50 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,845 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 8,108 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,970%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,968%

A COMPARER A 1,902%

EN DATE DU 21/07/25

DATE DE REGLEMENT

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