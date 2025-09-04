TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/11/35
COUPON 3,50%
VOLUME ADJUGE 7,261 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 15,805 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,34%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,57%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 08/09/25
OAT
MATURITE 25/05/42
COUPON 3,60%
VOLUME ADJUGE 1,930 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 5,260 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 94,72%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 4,04%
A COMPARER A 372,00%
EN DATE DU 03/07/25
DATE DE REGLEMENT 08/09/25
OAT
MATURITE 25/05/56
COUPON 3,75%
VOLUME ADJUGE 1,809 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,807 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 88,64%
% SERVI AU PRIX LIMITE 65,00%
TAUX MOYEN PONDERE 4,43%
A COMPARER A 405,00%
EN DATE DU 03/07/25
DATE DE REGLEMENT 08/09/25
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer