CAC 40
7 705,52
-0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
04/09/2025

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 25/11/35

COUPON 3,50%

VOLUME ADJUGE 7,261 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 15,805 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 99,34%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,57%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 08/09/25

OAT

MATURITE 25/05/42

COUPON 3,60%

VOLUME ADJUGE 1,930 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 5,260 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 94,72%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 4,04%

A COMPARER A 372,00%

EN DATE DU 03/07/25

DATE DE REGLEMENT 08/09/25

OAT

MATURITE 25/05/56

COUPON 3,75%

VOLUME ADJUGE 1,809 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 4,807 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 88,64%

% SERVI AU PRIX LIMITE 65,00%

TAUX MOYEN PONDERE 4,43%

A COMPARER A 405,00%

EN DATE DU 03/07/25

DATE DE REGLEMENT 08/09/25

