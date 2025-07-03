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TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters 03/07/2025 à 10:55

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 25/05/35

COUPON 3,20%

VOLUME ADJUGE 7,674 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 17,820 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 99,38%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,27%

A COMPARER A 3,17%

EN DATE DU 05/06/25

DATE DE REGLEMENT 07/07/25

OAT

MATURITE 25/05/42

COUPON 3,60%

VOLUME ADJUGE 2,355 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 6,523 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 98,44%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,72%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 07/07/25

OAT

MATURITE 25/05/56

COUPON 3,75%

VOLUME ADJUGE 1,923 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 5,589 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 94,75%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 4,05%

A COMPARER A 3,95%

EN DATE DU 05/06/25

DATE DE REGLEMENT 07/07/25

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