TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/05/35
COUPON 3,20%
VOLUME ADJUGE 7,674 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 17,820 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,38%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,27%
A COMPARER A 3,17%
EN DATE DU 05/06/25
DATE DE REGLEMENT 07/07/25
OAT
MATURITE 25/05/42
COUPON 3,60%
VOLUME ADJUGE 2,355 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,523 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,44%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,72%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 07/07/25
OAT
MATURITE 25/05/56
COUPON 3,75%
VOLUME ADJUGE 1,923 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 5,589 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 94,75%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 4,05%
A COMPARER A 3,95%
EN DATE DU 05/06/25
DATE DE REGLEMENT 07/07/25
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