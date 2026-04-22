Macron annonce des journées portes ouvertes dans des entreprises avant Choose France

Le président Emmanuel Macron au sommet Choose France le 19 mai 2025 à Versailles. ( POOL / GONZALO FUENTES )

Emmanuel Macron a annoncé mercredi le lancement de journées portes ouvertes dans de nombreuses entreprises du pays, le week-end précédant la prochaine édition de son rendez-vous annuel de l'attractivité Choose France prévue le 1er juin.

"Les 30 et 31 mai prochains, nous aurons les Journées de Choose France", avec des "ouvertures au grand public pour que sur nos territoires, nos compatriotes voient l'importance de l'industrie et de la force de ces projets qu'on accompagne", a déclaré le chef de l'Etat lors d'un déplacement à Échassières, dans l'Allier, pour inaugurer la mine de lithium de l'entreprise Imerys.

Cette année, le grand sommet à Versailles instauré dès son arrivée à l'Elysée pour attirer les investissements étrangers aura lieu le lundi 1er juin. Sur la base du volontariat, les entreprises concernées par ces projets pourront accueillir le public pour se faire connaître, et pour "illustrer" la politique de "réindustrialisation" menée par Emmanuel Macron depuis neuf ans, avec ce qu'elle produit en termes d'emploi et de développement au niveau local, plaide-t-on dans son entourage.

L'Elysée espère que ces "Journées de Choose France" seront les premières "d'une longue série", "sur le modèle des Journées du patrimoine qui sont maintenant un rituel bien ancré dans la vie des Français" en septembre. Autrement dit, qu'elles survivent à la fin du mandat d'Emmanuel Macron, qui ne sera plus président au même moment de 2027.