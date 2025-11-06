TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/11/35
COUPON 3,50%
VOLUME ADJUGE 7,200 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 15,467 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,51%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,43%
A COMPARER A 3,51%
EN DATE DU 02/10/25
DATE DE REGLEMENT 10/11/25
OAT
MATURITE 25/05/42
COUPON 3,60%
VOLUME ADJUGE 2,257 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,596 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 96,11%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,92%
A COMPARER A 4,04%
EN DATE DU 04/09/25
DATE DE REGLEMENT 10/11/25
OAT
MATURITE 25/06/49
COUPON 3,00%
VOLUME ADJUGE 1,526 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,882 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 83,20%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 4,12%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 10/11/25
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer