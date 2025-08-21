TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 24/09/28
COUPON 2,40%
VOLUME ADJUGE 5,154 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 15,618 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,24%
% SERVI AU PRIX LIMITE 25,36%
TAUX MOYEN PONDERE 2,31%
A COMPARER A 2,27%
EN DATE DU 17/07/25
DATE DE REGLEMENT 25/08/25
OAT
MATURITE 25/05/30
COUPON 2,50%
VOLUME ADJUGE 1,345 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 6,293 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,46%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,62%
A COMPARER A 2,58%
EN DATE DU 17/07/25
DATE DE REGLEMENT 25/08/25
OAT
MATURITE 25/02/31
COUPON 2,70%
VOLUME ADJUGE 4,000 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 11,431 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,60%
% SERVI AU PRIX LIMITE 42,63%
TAUX MOYEN PONDERE 2,77%
A COMPARER A 2,74%
EN DATE DU 17/07/25
DATE DE REGLEMENT 25/08/25
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer