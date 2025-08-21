 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 10:56

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 24/09/28

COUPON 2,40%

VOLUME ADJUGE 5,154 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 15,618 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 100,24%

% SERVI AU PRIX LIMITE 25,36%

TAUX MOYEN PONDERE 2,31%

A COMPARER A 2,27%

EN DATE DU 17/07/25

DATE DE REGLEMENT 25/08/25

OAT

MATURITE 25/05/30

COUPON 2,50%

VOLUME ADJUGE 1,345 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 6,293 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 99,46%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,62%

A COMPARER A 2,58%

EN DATE DU 17/07/25

DATE DE REGLEMENT 25/08/25

OAT

MATURITE 25/02/31

COUPON 2,70%

VOLUME ADJUGE 4,000 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 11,431 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 99,60%

% SERVI AU PRIX LIMITE 42,63%

TAUX MOYEN PONDERE 2,77%

A COMPARER A 2,74%

EN DATE DU 17/07/25

DATE DE REGLEMENT 25/08/25

