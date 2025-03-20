TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 24/09/28
COUPON 2,40%
VOLUME ADJUGE 3,497 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 12,204 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,34%
% SERVI AU PRIX LIMITE 36,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,59%
A COMPARER A 2,57%
EN DATE DU 20/02/25
DATE DE REGLEMENT 24/03/25
OAT
MATURITE 25/02/30
COUPON 2,75%
VOLUME ADJUGE 3,300 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 11,103 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,75%
% SERVI AU PRIX LIMITE 80,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,80%
A COMPARER A 2,75%
EN DATE DU 20/02/25
DATE DE REGLEMENT 24/03/25
OAT
MATURITE 25/05/32
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 3,481 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 12,447 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 80,30%
% SERVI AU PRIX LIMITE 68,87%
TAUX MOYEN PONDERE 3,10%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 24/03/25
OAT
MATURITE 25/05/33
COUPON 3,00%
VOLUME ADJUGE 3,216 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 10,196 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,34%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,23%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 24/03/25
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