Atos: la rentabilité s'améliore mais le groupe finit 2025 dans le rouge

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le groupe informatique français Atos a accusé une perte nette de 1,4 milliard d'euros en 2025, en lien avec un recul de son chiffre d'affaires et de son résultat financier, mais a amélioré sa rentabilité, selon un communiqué diffusé vendredi.

L'année précédente, il avait enregistré un bénéfice net de 248 millions d'euros.

Cette bascule dans le rouge s'explique notamment par un repli de son résultat financier, en lien avec la restructuration de sa dette en 2024.

Les ventes d'Atos s'élèvent à 8 milliards d'euros, en baisse de 11,1% sur un an. Cela lui permet d'atteindre son objectif annuel, qu'il avait abaissé à l'occasion des résultats du troisième trimestre.

"Les sorties volontaires de contrats à faible marge, ainsi que l'effet des contrats perdus en 2024 en raison de nos difficultés financières, expliquent en grande partie cette variation", a détaillé le directeur financier du groupe, Jean-François de Prest, dans une présentation à la presse.

La branche Atos, spécialisée dans les services, voit son chiffre d'affaires baisser dans l'ensemble des régions où elle opère, avec un recul particulièrement marqué en Amérique du Nord (-27,9%).

Du côté d'Eviden, la partie spécialisée dans les produits, les ventes connaissent une progression de 6,7%, notamment grâce à la livraison du supercalculateur Jupiter.

Le groupe s'est félicité d'un redressement de sa marge opérationnelle, qui s'élève à 351 millions d'euros et représente 4,4% du chiffre d'affaires (contre 1,9% un an auparavant).

"L’année 2025 a marqué un tournant décisif pour notre groupe", a fait valoir le PDG Philippe Salle, cité dans le communiqué.

Arrivé à la tête d'Atos début 2025, il avait annoncé un mai un nouveau plan stratégique pour redresser le groupe après sa restructuration financière.

D'après les résultats annoncés, 88% des économies ciblées sur trois ans ont été réalisées en 2025.

En 2026, Atos anticipe un possible recul de son chiffre d'affaires jusqu'à 5%, "dans un environnement de marché contraint", et une marge opérationnelle d'environ 7%.

Vendredi, le groupe a également annoncé la création d'une nouvelle marque, "Atos Amplify", pour les activités de conseil.

Il crée en outre une activité "Agentic Studios" aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, proposant des "agents IA sûrs, régis et prêts pour la production, directement intégrés dans les opérations des clients".