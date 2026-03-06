SPIE améliore sa marge, relève son objectif 2028 et change de tête
SPIE a franchi en 2025 le seuil des 10 milliards d'euros d'activité, avec une production de 10,38 milliards d'euros, en hausse de 4,8%. La croissance repose à la fois sur l'organique ( 2%) et sur les acquisitions, qui ont contribué pour 3,2%. L'Allemagne reste le principal moteur, avec une progression de 10,3%, tandis que la zone North-Western Europe affiche également une dynamique solide. En France, l'activité recule légèrement dans un environnement économique plus atone.
La rentabilité poursuit sa progression. L'EBITA atteint 793,5 millions d'euros ( 11,4%) et la marge s'établit à un niveau record de 7,6%, soit un gain de 40 points de base sur un an et en ligne avec les attentes du consensus S&P Capital IQ. Cette amélioration reflète notamment une discipline tarifaire renforcée, une sélection plus stricte des contrats et la contribution des acquisitions. Le résultat net ajusté progresse de 9% à 457,6 millions d'euros. Le résultat net publié recule en revanche à 176,4 millions d'euros, pénalisé par un impact comptable exceptionnel de 132,9 millions d'euros lié à la réévaluation de la composante dérivée d'une obligation convertible ORNANE, sans effet sur la trésorerie.
8% de marge d'EBITA à l'horizon 2028
La génération de liquidités reste solide. Le free cash-flow atteint 523,7 millions d'euros, avec un taux de conversion de 108%, tandis que la dette nette recule à 1,15 milliard d'euros, ramenant le levier à 1,3 fois l'EBITDA pro forma. Neuf acquisitions bolt-on ont été annoncées en 2025, représentant environ 347 millions d'euros de chiffre d'affaires annualisé, auxquelles s'ajoute début 2026 l'accord pour racheter ROFA Industrial Automation en Allemagne. Pour 2026, SPIE vise une "forte croissance totale" et relève son objectif de marge d'EBITA à 8% d'ici 2028, contre au moins 7,7% auparavant.
L'année marque aussi une transition de gouvernance : Markus Holzke deviendra directeur général en avril 2026, tandis que Patrick Jeantet prendra la présidence non exécutive, après le départ de Gauthier Louette, rattrapé par la limite d'âge. Markus Holzke est l'actuel directeur général de SPIE pour l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche.
