TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/11/34
COUPON 3,00%
VOLUME ADJUGE 4,956 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 11,150 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,86%
% SERVI AU PRIX LIMITE 17,33%
TAUX MOYEN PONDERE 3,01%
A COMPARER A 3,05%
EN DATE DU 06/06/24
DATE DE REGLEMENT 05/08/24
OAT
MATURITE 25/05/38
COUPON 1,25%
VOLUME ADJUGE 1,856 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,358 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 78,36%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,21%
A COMPARER A 3,21%
EN DATE DU 06/06/24
DATE DE REGLEMENT 05/08/24
OAT
MATURITE 25/05/43
COUPON 2,50%
VOLUME ADJUGE 1,676 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,548 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 88,09%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,36%
A COMPARER A 3,36%
EN DATE DU 02/05/24
DATE DE REGLEMENT 05/08/24
OAT
MATURITE 25/04/55
COUPON 4,00%
VOLUME ADJUGE 2,009 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 4,066 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 109,43%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,49%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 05/08/24
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