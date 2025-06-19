TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 24/09/28
COUPON 2,40%
VOLUME ADJUGE 3,739 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 10,754 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,36%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,28%
A COMPARER A 2,30%
EN DATE DU 22/05/25
DATE DE REGLEMENT 23/06/25
OAT
MATURITE 25/02/30
COUPON 2,75%
VOLUME ADJUGE 3,541 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 13,481 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,96%
% SERVI AU PRIX LIMITE 70,14%
TAUX MOYEN PONDERE 2,53%
A COMPARER A 2,80%
EN DATE DU 20/03/25
DATE DE REGLEMENT 23/06/25
OAT
MATURITE 25/02/31
COUPON 2,70%
VOLUME ADJUGE 4,720 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 16,145 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,05%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,69%
A COMPARER A 2,72%
EN DATE DU 22/05/25
DATE DE REGLEMENT 23/06/25
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer