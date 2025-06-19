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TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters 19/06/2025 à 10:57

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 24/09/28

COUPON 2,40%

VOLUME ADJUGE 3,739 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 10,754 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 100,36%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,28%

A COMPARER A 2,30%

EN DATE DU 22/05/25

DATE DE REGLEMENT 23/06/25

OAT

MATURITE 25/02/30

COUPON 2,75%

VOLUME ADJUGE 3,541 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 13,481 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 100,96%

% SERVI AU PRIX LIMITE 70,14%

TAUX MOYEN PONDERE 2,53%

A COMPARER A 2,80%

EN DATE DU 20/03/25

DATE DE REGLEMENT 23/06/25

OAT

MATURITE 25/02/31

COUPON 2,70%

VOLUME ADJUGE 4,720 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 16,145 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 100,05%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,69%

A COMPARER A 2,72%

EN DATE DU 22/05/25

DATE DE REGLEMENT 23/06/25

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