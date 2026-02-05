TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/05/35
COUPON 3,20%
VOLUME ADJUGE 4,322 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 12,417 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,58%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,38%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 09/02/26
OAT
MATURITE 25/11/35
COUPON 3,50%
VOLUME ADJUGE 6,290 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 15,275 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,36%
% SERVI AU PRIX LIMITE 60,80%
TAUX MOYEN PONDERE 3,45%
A COMPARER A 3,53%
EN DATE DU 08/01/26
DATE DE REGLEMENT 09/02/26
OAT
MATURITE 25/05/42
COUPON 3,60%
VOLUME ADJUGE 1,719 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,163 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 95,37%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,98%
A COMPARER A 4,05%
EN DATE DU 08/01/26
DATE DE REGLEMENT 09/02/26
OAT
MATURITE 25/06/49
COUPON 3,00%
VOLUME ADJUGE 1,169 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 3,168 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 81,83%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 4,24%
A COMPARER A 4,12%
EN DATE DU 06/11/25
DATE DE REGLEMENT 09/02/26
